ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенный Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку

15.12.2020 18:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В пятницу у Лосика должен был закончится срок задержания под стражей, но его обвинили по новой статье — 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Он считает, что сделано это специально, чтобы не выпустить его 25 декабря.

Игорь Лосик свою вину не признал и объявил голодовку до полного снятия обвинений или изменения меры пресечения. Его жена решила поддержать голодовку и сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Также сегодня стало известно, что такое же новое обвинение предъявили Николаю Статкевичу.
 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу у Лосика должен был закончится срок задержания под стражей, но его обвинили по новой статье — 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Samsung намекнула на поддержку стилуса не только в линейке Note
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика