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Политзаключенный Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку
15.12.2020 18:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В пятницу у Лосика должен был закончится срок задержания под стражей, но его обвинили по новой статье — 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках).
Он считает, что сделано это специально, чтобы не выпустить его 25 декабря.
Игорь Лосик свою вину не признал и объявил голодовку до полного снятия обвинений или изменения меры пресечения. Его жена решила поддержать голодовку и сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Также сегодня стало известно, что такое же новое обвинение предъявили Николаю Статкевичу.
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В пятницу у Лосика должен был закончится срок задержания под стражей, но его обвинили по новой статье — 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь...
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