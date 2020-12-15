Политзаключенный Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку

Источник материала: Ежедневник

В пятницу у Лосика должен был закончится срок задержания под стражей, но его обвинили по новой статье — 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Он считает, что сделано это специально, чтобы не выпустить его 25 декабря.

Игорь Лосик свою вину не признал и объявил голодовку до полного снятия обвинений или изменения меры пресечения. Его жена решила поддержать голодовку и сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Также сегодня стало известно, что такое же новое обвинение предъявили Николаю Статкевичу.

