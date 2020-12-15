Сутки с выхода расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального. Что говорят СМИ и чиновники

Не подумайте, что это кратчайший пересказ. Он максимально подробный, отмечает Meduza.
ТАСС: ничего.
РИА Новости: одна заметка. В интервью «Эху Москвы» Навальный заявил, что вернется в Россию (без упоминания о расследовании).
«Интерфакс»: одна заметка. В интервью «Эху Москвы» Навальный заявил, что обратится в правоохранительные органы «в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах его отравления» (с кратким упоминанием о расследовании, «в котором утверждается, что к отравлению причастны несколько сотрудников ФСБ»).
Первый канал: ничего.
Россия 1: ничего.
НТВ: ничего.
Кремль: ничего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневный онлайн-брифинг с журналистами.
Может быть, они не рассказывают о расследовании, просто потому что это никому не интересно? Вряд ли. На ютьюб-канале Навального видео «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» за сутки набрало более 6 миллионов просмотров.
О расследовании рассказали ведущие мировые издания — «Би-би-си», The Guardian, The New York Times, Le Monde, El Pais, South China Morning Post, «Анадолу», Deutsche Welle и многие другие.