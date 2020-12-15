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Сутки с выхода расследования о причастности ФСБ к отравлению Навального. Что говорят СМИ и чиновники

15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Не подумайте, что это кратчайший пересказ. Он максимально подробный, отмечает Meduza.

ТАСС: ничего.

РИА Новости: одна заметка. В интервью «Эху Москвы» Навальный заявил, что вернется в Россию (без упоминания о расследовании).

«Интерфакс»: одна заметка. В интервью «Эху Москвы» Навальный заявил, что обратится в правоохранительные органы «в связи с публикациями в СМИ о новых обстоятельствах его отравления» (с кратким упоминанием о расследовании, «в котором утверждается, что к отравлению причастны несколько сотрудников ФСБ»).

Первый канал: ничего.

Россия 1: ничего.

НТВ: ничего.

Кремль: ничего. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отменил ежедневный онлайн-брифинг с журналистами.

Может быть, они не рассказывают о расследовании, просто потому что это никому не интересно? Вряд ли. На ютьюб-канале Навального видео «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить» за сутки набрало более 6 миллионов просмотров.

О расследовании рассказали ведущие мировые издания — «Би-би-си», The Guardian, The New York Times, Le Monde, El Pais, South China Morning Post, «Анадолу», Deutsche Welle и многие другие.

Навальный: «Я знаю всех, кто пытался меня убить»

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