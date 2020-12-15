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БЧБ, но не совсем: что из «зарегистрированной» символики подойдёт для протестов

15.12.2020 18:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

БЧБ, но не совсем: что из «зарегистрированной» символики подойдёт для протестов
Иллюстративное фото
Один из главных аргументов, доказывающих «вину» протестующих в судах, — наличие «незарегистрированной символики». Сегодня за неё, то есть за бело-красно-белый флаг, наказывают даже тех, кто просто вешает знамя у себя на балконах. На том же основании — символика «не зарегистрирована» — отказывают тем, кто пытается получить разрешение на такой "одиночный пикет», — именно так власти трактуют вывешивание флага на балконе.

Находчивые белорусы не растерялись и стали выставлять на видное место коробки от LG Smart TV — белые с красной полосой посредине. А Еврорадио нашло другой выход из ситуации. Можно подать заявку на «балконный пикет» с флагом, официально зарегистрированным в Беларуси и вполне подходящим для выражения протеста.

Рассказываем, о какой символике идёт речь.

Партии и общественные объединения


БЧБ-флаг обвиняют в том, что не стало проблемой для жителей других стран
Партийная символика также должна регистрироваться — поэтому вымпелы, флаги и значки партий утверждаются чиновниками. И в списке «одобренных» есть много бело-красно-белых знамён.

Например, у Объединённой гражданской партии (ОГП) официальная символика — красная лошадь на белом фоне. Сочетание цветов как раз такое, как надо.

У партии «Белорусский народный фронт" (БНФ) символ — красная «Погоня» на белом фоне. Ещё ближе к национальному флагу официальное знамя двух партий «Грамада» — бело-красно-белое полотно с эмблемами (цветком) ближе к древку.

Консервативно-христианская партия — БНФ тоже использует бело-красно-белое полотно со своей эмблемой. Однако данных об официальной регистрации этой символики нет.

Есть подходящие сочетания и на официально зарегистрированных символах белорусских общественных объединений. Например, флаг Независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и иных работников — бело-красное-полотно с буквами «БНП».

Есть БЧБ и на знамени Фонда имени Льва Сапеги, а кроме него там — изображение магната и его герба. Вполне достойный персонаж для того, чтобы участвовать в «балконном пикете».


Пагоня побач


Герб «Погоня» — зарегистрированная историко-культурная ценность, поэтому за его демонстрацию наказывать было бы очень нелогично. Тем более сегодня «Погоня» активно используется в геральдике. Например, на гербах Витебской области, Речицы, Верхнедвинска и Лепеля.

Среди общественных объединений «Погоню» использует Объединение белорусов мира «Отечество» (ЗБС «Бацкаўшчына»). Есть она и на нескольких других эмблемах, однако как одна из частей композиции. Напомним, речь идёт только об официально зарегистрированной символике.

Наконец, есть герб Литвы. Но тут вы рискуете быть обвинёнными в содействии зарубежным «кукловодам».
 
 
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