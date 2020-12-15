Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Партии и общественные объединения

Пагоня побач

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БЧБ, но не совсем: что из «зарегистрированной» символики подойдёт для протестов Можно использовать и зарегистрированную символику.

Находчивые белорусы не растерялись и стали выставлять на видное место коробки от LG Smart TV — белые с красной полосой посредине. А Еврорадио нашло другой выход из ситуации. Можно подать заявку на «балконный пикет» с флагом, официально зарегистрированным в Беларуси и вполне подходящим для выражения протеста.Рассказываем, о какой символике идёт речь.БЧБ-флаг обвиняют в том, что не стало проблемой для жителей других странПартийная символика также должна регистрироваться — поэтому вымпелы, флаги и значки партий утверждаются чиновниками. И в списке «одобренных» есть много бело-красно-белых знамён.Например, у Объединённой гражданской партии (ОГП) официальная символика — красная лошадь на белом фоне. Сочетание цветов как раз такое, как надо.У партии «Белорусский народный фронт" (БНФ) символ — красная «Погоня» на белом фоне. Ещё ближе к национальному флагу официальное знамя двух партий «Грамада» — бело-красно-белое полотно с эмблемами (цветком) ближе к древку.Консервативно-христианская партия — БНФ тоже использует бело-красно-белое полотно со своей эмблемой. Однако данных об официальной регистрации этой символики нет.Есть подходящие сочетания и на официально зарегистрированных символах белорусских общественных объединений. Например, флаг Независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и иных работников — бело-красное-полотно с буквами «БНП».Есть БЧБ и на знамени Фонда имени Льва Сапеги, а кроме него там — изображение магната и его герба. Вполне достойный персонаж для того, чтобы участвовать в «балконном пикете».Герб «Погоня» — зарегистрированная историко-культурная ценность, поэтому за его демонстрацию наказывать было бы очень нелогично. Тем более сегодня «Погоня» активно используется в геральдике. Например, на гербах Витебской области, Речицы, Верхнедвинска и Лепеля.Среди общественных объединений «Погоню» использует Объединение белорусов мира «Отечество» (ЗБС «Бацкаўшчына»). Есть она и на нескольких других эмблемах, однако как одна из частей композиции. Напомним, речь идёт только об официально зарегистрированной символике.Наконец, есть герб Литвы. Но тут вы рискуете быть обвинёнными в содействии зарубежным «кукловодам».