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Спасут ли переполненные тюрьмы экономику страны?
Источник материала: Партизан
Экономиста Дмитрия Крука задержали 29 ноября прямо в магазине и осудили на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном мероприятии.
На то, что в магазине никаких массовых мероприятий не проходило, судья никакого внимания не обратил.
Случайность или то, что Дмитрий Крук — член Координационного совета, стало причиной его задержания? Чем запомнились 15 суток административного ареста? Можно ли состояние "исправительных" учреждений считать отражением состояния белорусской экономики? На вопросы
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Экономиста Дмитрия Крука задержали 29 ноября прямо в магазине и осудили на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном мероприятии.
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