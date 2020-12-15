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Спасут ли переполненные тюрьмы экономику страны?

15.12.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономиста Дмитрия Крука задержали 29 ноября прямо в магазине и осудили на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном мероприятии.

Спасут ли переполненные тюрьмы экономику страны?
На то, что в магазине никаких массовых мероприятий не проходило, судья никакого внимания не обратил.

Случайность или то, что Дмитрий Крук — член Координационного совета, стало причиной его задержания? Чем запомнились 15 суток административного ареста? Можно ли состояние "исправительных" учреждений считать отражением состояния белорусской экономики? На вопросы Еврорадио отвечает старший научный сотрудника Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук.
 
 
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Экономиста Дмитрия Крука задержали 29 ноября прямо в магазине и осудили на 15 суток, признав виновным в участии в несанкционированном мероприятии.
 
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