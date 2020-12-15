Беззаконие в законе: Статкевичу тоже добавили статью, чтобы не выпускать на свободу

написала в Фейсбуке его жена Марина Адамович. Об этомв Фейсбуке его жена





"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки. Предыдущая статья не позволяла держать в СИЗО более шести месяцев. Сегодня 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой", — сообщила жена политзаключенного.





Па новому обвинению Статкевичу угрожает до восьми лет лишения свободы.









Светланы Тихановской. Тогда ему присудили 15 суток. Напомним, Николая Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске . Он ехал на предвыборный пикет. Тогда ему присудили 15 суток.





15 июня прошел еще один суд над Статкевичем и назначил еще 15 суток.





А перед предполагаемым выходом Статкевича из тюрьмы Марине Адамович позвонил следователь и сообщил, что на Статкевича завелено уголовное дело по обвинению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК).





Сейчас политзаключенный находится в СИЗО Жодино.

Следует отметить, что таким же образом, то есть при помощи новой статьи, ранее был продлен срок содержания под стражей Сергею Тихановскому.





буквально сегодня новую статью добавили Игорю Лосику. Политзаключенный и его жена Дарья в знак протеста объявили голодовку. Политзаключенный и его жена Дарья в знак протеста объявили голодовку.







