|
Беззаконие в законе: Статкевичу тоже добавили статью, чтобы не выпускать на свободу
Источник материала: Партизан
Политзаключенному Николаю Статкевичу добавили обвинение в участиии в массовых беспорядкоахв (ч. 2 ст. 293 УК).
Об этом
"Сегодня Николаю "перепредъявили" обвинение. "Добавили" (в который раз?) ч. 2 ст. 293. Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки. Предыдущая статья не позволяла держать в СИЗО более шести месяцев. Сегодня 198 дней, как Николай Статкевич за решеткой", — сообщила жена политзаключенного.
Па новому обвинению Статкевичу угрожает до восьми лет лишения свободы.
Напомним, Николая Статкевича задержали 31 мая по дороге на Комаровский рынок в Минске. Он ехал на предвыборный пикет Светланы Тихановской. Тогда ему присудили 15 суток.
15 июня прошел еще один суд над Статкевичем и назначил еще 15 суток.
А перед предполагаемым выходом Статкевича из тюрьмы Марине Адамович позвонил следователь и сообщил, что на Статкевича завелено уголовное дело по обвинению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК).
Сейчас политзаключенный находится в СИЗО Жодино.
Следует отметить, что таким же образом, то есть при помощи новой статьи, ранее был продлен срок содержания под стражей Сергею Тихановскому.
А
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политзаключенному Николаю Статкевичу добавили обвинение в участиии в массовых беспорядкоахв (ч. 2 ст. 293 УК).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)