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"Мы столкнулись с абсолютным злом" Светлана Тихановская рассказала, как идет борьба за восстановление законности в Беларуси
Источник материала: Партизан
"Нам причинили огромную боль, от которой мы уже не избавимся"
Светлана Тихановская рассказала, как ее команда, международные партнеры, гражданские инициативы и все демократические силы борются за восстановление закона в Беларуси.
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"Мы столкнулись с абсолютным злом" Светлана Тихановская рассказала, как идет борьба за восстановление законности в Беларуси
"Нам причинили огромную боль, от которой мы уже не избавимся"
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