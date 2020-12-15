Без шествия Дедов Морозов. Какие мероприятия пройдут в Минске к Новому году

Источник материала: Tut.by

В этом году в Минске запланировано более 130 новогодних мероприятий. Правда, традиционного шествия Дедов Морозов не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Рассказываем, что пройдет в новогоднюю ночь, когда будет фейерверк и куда сходить до 31 декабря.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

В новогоднюю ночь светомузыкальное представление «Зимний концерт» пройдет на Октябрьской площади. Начало — в полночь. 1 и 2 января в 18 часов представление повторится.

Фейерверк запланирован на 1.30, он продлится семь минут. Огневая точка — Александровский сквер, смотровая площадка — Октябрьская площадь.

В ночь с 31 декабря на 1 января метро будет работать до 3 часов утра, наземный общественный транспорт — до 4 утра.

Куда сходить до Нового года? Ботанический сад, площадь Свободы, Комаровский рынок, Музей народной архитектуры и быта



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Праздничные мероприятия в Минске проводят с 11 декабря с открытия акции «Наши дети». Запланированы и другие представления и мастер-классы в зоопарке, дворцах детей и молодежи, библиотеках, на районных площадках. А традиционного шествия Дедов Морозов не будет.

Мы выбрали интересные события, которые пройдут на открытом воздухе до новогодней ночи.

С 18 декабря на Октябрьской площади и у Дворца спорта начинают работать ярмарки. Время работы на Октябрьской площади — с 12 до 20 часов, с 24 декабря ярмарка будет работать до 23 часов. Возле Дворца спорта у ярмарки будет такое время работы: будние дни — с 12 до 23 часов, выходные — с 14 до 21. В новогоднюю ночь обе ярмарки будут работать до 4 утра.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С 19 декабря в ботаническом саду проведут праздники с квестами, играми и хороводами на свежем воздухе. Дед Мороз и Снегурочка тоже будут, но, как рассказали в ботаническом саду, мероприятия пройдут со всеми рекомендациями Минздрава. Афишу и подробную программу можно посмотреть здесь .

19 декабря в 12 часов на бульваре Тракторостроителей пройдет развлекательная программа «Калядны кірмаш».

23 декабря в 12 часов у домика Деда Мороза в парке имени Горького также пройдет праздничное представление.

25, 26 и 27 декабря, а также 1 и 3 января детские утренники запланированы и в парке Челюскинцев.

25 декабря с 11 до 15 часов будет работать ярмарка «Калядны кірмаш» на площадке перед входом на Комаровский рынок.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

26 декабря в 15 часов в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо проведут древний рождественский обряд «Каляды».

С 26 декабря по 2 января на площади Свободы можно посмотреть рождественское представление «Новогодняя карусель». Начало — в 17 и 20 часов.

Есть в афише и спортивные мероприятия. Например, 27 декабря в 10 утра в парке 900-летия Минска, который находится возле «Чижовка-Арены», пройдет легкоатлетический «Карнавальный пробег».