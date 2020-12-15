В Речицком районе пассажир напал на таксиста, затем угнал его авто и попал в ДТП

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе на таксиста напал пассажир, а потом угнал его авто. О том, что было дальше, сообщает ranak.me.



Фото: ranak.me

Ночью 15 декабря таксист принял заказ — отвезти троих пассажиров (мужа, жену и десятилетнего ребенка) из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Ничто не предвещало конфликта. Но уже в конечной точке пассажир стал вести себя агрессивно. Мужчина был пьян. Сначала он отказался оплачивать проезд, потом схватил водителя за шею, тот вырвался и выскочил из машины, оставив ключ в замке зажигания.

Клиент пересел на водительское сиденье, завел автомобиль и уехал. Ездил недолго. Уже через сотню метров на повороте врезался в бетонный столб. Угонщик выбрался из машины и убежал.

Через полтора часа милиционеры нашли его. Возбуждено уголовное дело.