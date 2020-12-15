ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Речицком районе пассажир напал на таксиста, затем угнал его авто и попал в ДТП

15.12.2020 18:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Речицком районе на таксиста напал пассажир, а потом угнал его авто. О том, что было дальше, сообщает ranak.me.


Фото: ranak.me

Ночью 15 декабря таксист принял заказ — отвезти троих пассажиров (мужа, жену и десятилетнего ребенка) из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Ничто не предвещало конфликта. Но уже в конечной точке пассажир стал вести себя агрессивно. Мужчина был пьян. Сначала он отказался оплачивать проезд, потом схватил водителя за шею, тот вырвался и выскочил из машины, оставив ключ в замке зажигания.

Клиент пересел на водительское сиденье, завел автомобиль и уехал. Ездил недолго. Уже через сотню метров на повороте врезался в бетонный столб. Угонщик выбрался из машины и убежал.

Через полтора часа милиционеры нашли его. Возбуждено уголовное дело.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 15 декабря таксист принял заказ - отвезти троих пассажиров (мужа, жену и десятилетнего ребенка) из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района.
 
Новости дня
Новости разные
 
Офіс Ціханоўскай назваў сем кірункаў эканамічнага ціску на ўлады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика