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В Речицком районе пассажир напал на таксиста, затем угнал его авто и попал в ДТП
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе на таксиста напал пассажир, а потом угнал его авто. О том, что было дальше,
Ночью 15 декабря таксист принял заказ — отвезти троих пассажиров (мужа, жену и десятилетнего ребенка) из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Ничто не предвещало конфликта. Но уже в конечной точке пассажир стал вести себя агрессивно. Мужчина был пьян. Сначала он отказался оплачивать проезд, потом схватил водителя за шею, тот вырвался и выскочил из машины, оставив ключ в замке зажигания.
Клиент пересел на водительское сиденье, завел автомобиль и уехал. Ездил недолго. Уже через сотню метров на повороте врезался в бетонный столб. Угонщик выбрался из машины и убежал.
Через полтора часа милиционеры нашли его. Возбуждено уголовное дело.
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Ночью 15 декабря таксист принял заказ - отвезти троих пассажиров (мужа, жену и десятилетнего ребенка) из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района.
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