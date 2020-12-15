Источник материала: Mir24.TV Belarus

О перспективах образования в Союзном государстве говорили во вторник в Минске на общей коллегии профильных министерств. Эксперты пришли к выводу, что Беларуси и России удалось создать общее образовательное пространство , передает «МИР 24».

Представители ведомств обсудили возможность более широкого приема белорусских граждан на обучение в Россию. Для этого российское правительство может выделить больше квот. Это касается тех специальностей, по которым в Беларуси не ведется подготовка. Например, в области ядерной энергетики, в космической отрасли.

«Главная тема – дальнейшее продвижение единого образовательного пространства Союзного государства. Унификация подходов в условиях пандемии, унификация подходов во вступительной кампании. Кроме того, ряд позиций нужно согласовать в области молодежной политики, поскольку подключается Государственный комитет по науке и технологиям с российской стороны. Министр науки и высшего образования рассмотрит ряд вопросов, связанный с исследованиями», – сообщил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Белорусские ученые будут чаще отправляться с россиянами в морские экспедиции. А российские – изучать архитектуру Беларуси и проводить исторические раскопки в стране. По итогам встречи все задачи на предстоящий год прописали в общем документе.