|
Политзаключенный из Новополоцка Виктор Шавуро вышел на свободу
Источник материала: Навiны
Правозащитники узнали об освобождении одного политзаключенного из более чем полутора сотен — Виктора Шавуро.
Как
Таким образом, по состоянию на 15 декабря в Беларуси находится 155 политзаключенных.
Виктора Шавуро задержали в Новополоцке вечером 10 августа. Через три дня его матери позвонил следователь из Витебска и сообщил, что ее сыну инкриминируют «участие в массовых беспорядках».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники узнали об освобождении одного политзаключенного из более чем полутора сотен — Виктора Шавуро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)