Политзаключенный из Новополоцка Виктор Шавуро вышел на свободу

Правозащитники узнали об освобождении одного политзаключенного из более чем полутора сотен — Виктора Шавуро.





Как сообщает правозащитный сайт «Весна», Виктор Шавуро, признанный правозащитным сообществом политическим заключенным, содержавшийся в Витебском следственном изоляторе и обвиненный в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК), освобожден.

Таким образом, по состоянию на 15 декабря в Беларуси находится 155 политзаключенных.

Виктора Шавуро задержали в Новополоцке вечером 10 августа. Через три дня его матери позвонил следователь из Витебска и сообщил, что ее сыну инкриминируют «участие в массовых беспорядках».