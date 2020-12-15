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Политзаключенный из Новополоцка Виктор Шавуро вышел на свободу

15.12.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники узнали об освобождении одного политзаключенного из более чем полутора сотен — Виктора Шавуро.

Политзаключенный из Новополоцка Виктор Шавуро вышел на свободу

Как сообщает правозащитный сайт «Весна», Виктор Шавуро, признанный правозащитным сообществом политическим заключенным, содержавшийся в Витебском следственном изоляторе и обвиненный в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК), освобожден.

Таким образом, по состоянию на 15 декабря в Беларуси находится 155 политзаключенных.

Виктора Шавуро задержали в Новополоцке вечером 10 августа. Через три дня его матери позвонил следователь из Витебска и сообщил, что ее сыну инкриминируют «участие в массовых беспорядках».

 
Теги: Витебск
 
 
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Правозащитники узнали об освобождении одного политзаключенного из более чем полутора сотен — Виктора Шавуро.
 
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