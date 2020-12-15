Советник Тихановской по экономике не исключает новой «нефтегазовой войны» между Беларусью и Россией

Между Беларусью и Россией может случиться очередная «нефтегазовая война». Такое мнение высказал на онлайн-пресс-конференции 15 декабря советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по экономике, вице-президент аналитического центра CASE-Belarus Алесь Алехнович.





По его словам, конфликты на почве поставок российских нефти и газа в Беларусь «почти ежегодные, и, скорее всего, в этом году не будет исключения, несмотря на официальную позицию российских властей по поддержке белорусского режима». Поддержка белорусских властей Россией, убежден он, находится «в подвешенном состоянии», она «обусловленная».

«Это не так, как было много лет назад, когда Россия в любое сложное для белорусской системы время была готова поддерживать белорусскую экономику финансово, экономически, энергетически и так далее, — подчеркнул советник Тихановской. — Сейчас разные проекты с Россией подвешены. Это и два транша российского кредита: Беларусь получила только полмиллиарда [долларов] кредита, остался еще миллиард, из которого 500 миллионов должны были попасть в белорусский бюджет еще в этом году. Пока результатов нет».

«Договоренностей по нефти и газу пока нет. Мы можем войти в новый год так, как было в этом году, то есть с 1 января не будет поставок нефти в Беларусь. Это возможно. Несмотря на заявления Евразийского банка развития о готовности поддерживать белорусскую экономику и заменить ЕБРР и Европейский инвестиционный банк, здесь я также не предвижу новых проектов, пока белорусский режим не пойдет на уступки, на решение прежде всего политического кризиса. Так что нефтегазовая война довольно вероятна», — добавил он.

Диверсификация поставок углеводородов Беларуси не поможет, убежден Алехнович, поскольку «белорусский бюджет уже находится в плохом состоянии». Поставки из Норвегии, Саудовской Аравии или США «более дорогие, а белорусскому режиму нужно экономить».

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко также заявил, что «ни о какой диверсификации поставок речи не может идти с учетом политической кризисной ситуации, недоверия к Беларуси как партнеру, ограничения контактов со стороны более чем 40 стран».

«Что касается цен на газ, понятно, что у нас есть там, в Москве, довольно заслуженный переговорщик, который не однажды занимался этими вопросами, в том числе в новогоднюю ночь (речь о после Беларуси в России Владимире Семашко. — БелаПАН.), но это все же спекуляции — будет контракт подписан до Нового года или нет. Понятно, что эта ситуация вновь показывает реальное отношение российских партнеров к Лукашенко. Если бы отношения были стабильные, нормальные, партнерские, если бы договоренности со стороны режима выполнялись, то и соответствующие контракты подписывались бы заранее, всем были бы понятны цены на газ, сроки поставок газа и нефти. Это все еще раз подчеркивает, что к Лукашенко нет доверия со стороны партнеров, даже со стороны Российской Федерации», — сказал Латушко.