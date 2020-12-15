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Латушко предупредил кредиторов Лукашенко: Долги никто отдавать не будет
Источник материала: Хартия'97
Латушко предупредил кредиторов Лукашенко: Долги никто отдавать не будет
Против режима может быть применено отключение от SWIFT.
Команда национального Светланы Тихановской в ходе онлайн-конференции 15 декабря представила семь направлений экономического давления на действующее руководство Беларуси, пишет
В штабе призывают провести расследование коррупционных схем при поставках товаров из Беларуси компаниями, приближенными к властям;
- остановить международное сотрудничество и финансирование для белорусских госбанков,
- заморозить международное сотрудничество с госсектором (по линии ЕБРР, МВФ, ЕИБ, Всемирного банка);
- закрыть международные финансовые рынки для эмиссии новых гособлигаций, остановить приток инвестиций и ограничить экспорт ключевых госпредприятий, таких, например, как «Беларуськалий».
В числе предлагаемых мер также ограничение жителями Беларуси покупок товаров и услуг компаний, поддерживающих действующую власть.
Глава Национального антикризисного управления, экс-министр культуры Павел Латушко заявил, что все договоренности с кредиторами, подписанные нынешней властью после 5 ноября 2020 года, будут пересмотрены демократическим руководством Беларуси.
Новое правительство не будет считать себя обязанным платить по долгам Лукашенко.
Если предложенные механизмы не сработают, говорится в сообщении, может быть применена наиболее радикальная мера — отключение белорусских госбанков от системы SWIFT.
Отметим, на платформе «Голос» в голосовании по данному поводу приняли участие 406 000 человек, 64,1% высказались за отключение SWIFT.
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Против режима может быть применено отключение от SWIFT.
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