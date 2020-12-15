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Скользкое дело: лучшие падения белорусских силовиков
Источник материала: Хартия'97
Скользкое дело: лучшие падения белорусских силовиков
Из кульбитов лукашистов уже можно составлять подборки.
В Беларуси за последние дни 4383 человека так поскользнулись на льду, что были вынуждены обратиться к медикам. Сколько из них — силовики, не уточняется. Но они, как опять же оказались в последние дни, очень склонны к падениям!
Из кульбитов белорусских силовиков уже можно составлять подборки. Что и сделало
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Из кульбитов лукашистов уже можно составлять подборки.
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