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Легендарная теннисистка Зверева выставила на аукцион награду «Новичок года WTA 1988»
Источник материала: Хартия'97
Легендарная теннисистка Зверева выставила на аукцион награду «Новичок года WTA 1988»
Деньги от продажи пойдут на поддержку свободных спортсменов.
Белорусская теннисистка Наталья Зверева выставила на аукцион награду «Новичок года WTA 1988», пишет
Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.
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Зверева – советская и белорусская теннисистка. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Обладательница 20 титулов на турнирах Большого шлема (во всех разрядах). В 2010 году включена в списки Международного зала теннисной славы.
Зверева занимала первую строчку в женском парном рейтинге в сумме 124 недели, впервые поднявшись на нее 7 октября 1991 года в возрасте 20 лет. 36 раз играла в финалах турниров Большого шлема в одиночном, парном и смешанном парном разрядах (1 + 31 + 4). Это наивысший показатель среди всех теннисистов из бывшего СССР. В 1992-1993 выиграла 6 подряд турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), завоевав так называемый «неклассический» Большой шлем в парном разряде, но так и не сумела завоевать классический Большой шлем в парном разряде (все 4 турнира за 1 сезон). В 1992-1994 годах, начиная с «Ролан Гарроса»-1992 до Уимблдона-1994 выиграла 9 из 10 турниров Большого шлема в парном разряде (с Джиджи Фернандес), проиграв лишь в полуфинале US Open-1993 паре Санчес-Викарио/Сукова.
Начиная с Ролан Гаррос-1991 по Australian Open-1999 (восемь полных сезонов) выходила в финал 27 из 32 турниров Большого шлема в женском парном разряде, выиграв 17 из них. Четырежды (1992, 1993, 1994, 1997) выигрывала по 3 турнира Большого шлема в парном разряде за сезон. Трижды (1995, 1997 и 1998) играла во всех финалах турниров Большого шлема сезона в парном разряде. 10 раз подряд (1989-1998) играла в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде. Четырежды подряд выигрывала «Ролан Гаррос» в паре (1992-1995). Четырежды подряд выигрывала Уимблдон в паре (1991-1994). Бронзовый призер летних Олимпийских игр 1992 года в парном разряде (с Лейлой Месхи). Участница 4 Олимпиад – 1988, 1992, 1996 и 2000.
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Деньги от продажи пойдут на поддержку свободных спортсменов.
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