﻿ Этот «Карфаген» должен быть разрушен!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Этот «Карфаген» должен быть разрушен!

15.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Этот «Карфаген» должен быть разрушен!

1
  • Роман Попков
  • 15.12.2020, 17:48
  • 2,854
Этот «Карфаген» должен быть разрушен!

Все мы знаем, при каких обстоятельствах и в каких целях это ведомство создавалось в декабре 1917 года.

Ну и хочу напомнить о важной штуке в связи со вчерашним расследованием отравителей из ФСБ. Говорю об этом постоянно, как Катон Старший про Карфаген. ФСБ должна быть упразднена. Это ведомство нереформируемо в принципе. В отличие от, например, МВД, в отличие от военной разведки, в отличие от СВР.

Когда какой-то оппозиционный политик говорит вам о «необходимости реформировать ФСБ» – значит он вообще не разбирается в этой теме, либо хочет в дальнейшем использовать «контору» в своих интересах, как когда-то Ельцин.

Все мы знаем, при каких обстоятельствах и в каких целях это ведомство создавалось в декабре 1917 года. Удержать власть меньшинства над страной. Подавлять в стране все живое, готовое сопротивляться. С тех пор в области целей и задач мало что изменилось, мы это видим.

После краха путинизма нам нужно будет создавать новую службу национальной безопасности. С нуля. Мировой опыт есть. Когда вам втирают про «реформирование» – это повод насторожиться.

Роман Попков, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все мы знаем, при каких обстоятельствах и в каких целях это ведомство создавалось в декабре 1917 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі плянуюць прыняць закон пра «замежных агентаў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика