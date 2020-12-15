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Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США

15.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США

  • 15.12.2020, 17:37
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Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США

В реестр могут быть добавлены ленты, которым не менее 10 лет.

Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США. Об этом сообщает Variety.

Реестр кинокартин, которые хранятся в Библиотеке Конгресса как национальное достояние, пополнился 25 лентами. Среди них, помимо мультфильма «Шрек»:

«Заводной апельсин», 1971 год, Стэнли Кубрик

«Темный рыцарь», 2008 год, Кристофер Нолан

«Братья блюз», 1980 год, Джон Лэндис

«Бриолин», 1978 год, Рэндал Клайзер

«Дьявол никогда не спит», 1994 год, Лурдес Портильо

Отмечается, что в реестр могут быть добавлены ленты, которым не менее 10 лет. Помимо этого, картины должны представлять культурное, историческое и эстетическое значение. Сейчас в реестре находится 800 фильмов. Как отмечает издание, попадание в список гарантирует, что лента будет сохранена в соответствии с положениями закона о национальной сохранности фильмов.

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В реестр могут быть добавлены ленты, которым не менее 10 лет.
 
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