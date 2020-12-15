Чем полезны непрочитанные книги

Источник материала: Ежедневник

фото: mebelblok.ru

Покупать книги и не читать их - разве это не бессмысленная трата денег? Оказывается в создании "антибиблиотеки" есть смысл и польза!

Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф рассказывает о том, как изменить свое отношение к знаниям и избежать эффекта Даннинга-Крюгера:

- «Цундоку» (積ん読) — красивое японское слово, описывающее привычку покупать книги, накапливать их, но не читать. Раньше я чувствовала себя виноватой из-за этой тенденции и старалась покупать новые книги только после того, как прочту те, что у меня уже есть. Однако концепция антибиблиотеки полностью изменила мое отношение к непрочитанным книгам. Непрочитанные книги могут быть так же полезны, как и прочитанные, если посмотреть на них в правильном свете.

Необъятность неизвестного

Что такое антибиблиотека? Это частная коллекция непрочитанных книг. Эту концепцию впервые упомянул Нассим Талеб в книге «Черный лебедь», где он описывает уникальное отношение к книгам писателя Умберто Эко:

Писатель Умберто Эко — один из тех немногих ученых, которых можно назвать широко образованными, проницательными и при этом нескучными. У него огромная личная библиотека (в ней тридцать тысяч книг), и, по его словам, приходящие к нему гости делятся на две категории – на тех, кто восклицает: «Ух ты! Синьор профессоре дотторе Эко, ну и книг здесь у вас! И много ли из них вы прочитали?»*,– и на тех (исключительно редких), кто понимает, что личная библиотека — не довесок к имиджу, а рабочий инструмент. Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько неведомого, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости. С годами ваши знания и ваша библиотека будут расти, и уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут смотреть на вас угрожающе. В действительности, чем шире ваш кругозор, тем больше у вас появляется полок с непрочитанными книгами. Назовем это собрание непрочитанных книг антибиблиотекой. (перевод издательства КоЛибри)

Для Умберто Эко частная библиотека — инструмент исследования. Цель антибиблиотеки не в том, чтобы собирать книги, которые вы прочитали, с гордостью расставляя их на полке. Она предназначена для создания очень личной коллекции ресурсов по темам, которые вам интересны. Это не демонстрация того, что вы знаете, а ода всему, что вы хотите изучить.

Необъятность неизвестного может вызывать ужас, поэтому многим людям не нравится идея собирать книги, которые они не читали. Но принятие неизвестного — вот что движет открытиями. Шотландский ученый Джеймс Клерк Максвелл однажды сказал: «Тщательно осознанное незнание — это прелюдия к каждому настоящему прогрессу в науке». Антибиблиотека — это напоминание обо всем, чего мы не знаем.

Улучшая наше понимание о неизвестном неизведанном, антибиблиотека может даже стать противоядием от эффекта Даннинга-Крюгера, согласно которому люди в основном переоценивают объем своих знаний. Будь то частная библиотека или публичная, нахождение в окружении книг, которые мы еще не читали — в случае с Умберто Эко, слишком много книг, чтобы прочитать за всю жизнь, — учит смирению.

«Мы склонны воспринимать свои знания как личное имущество, которое нужно оберегать и защищать. Это побрякушка, позволяющая нам выделиться среди окружающих. Поэтому склонность фокусировать внимание на уже известном, столь обидная для Эко, – это общечеловеческая слабость, распространяющаяся на всю нашу умственную деятельность. Люди не размахивают своими антирезюме и не рассказывают вам про все, чего они не изучили и не опробовали (этим займутся конкуренты), но вообще-то это было бы нелишним. Стоило бы перевернуть с ног на голову логику знания так же, как мы перевернули библиотечную логику. Учтите, что Черный лебедь возникает из нашего непонимания вероятности сюрпризов, этих непрочитанных книг, потому что мы с излишней серьезностью относимся к тому, что знаем», — написал Талеб в «Черном лебеде».

Как собирать антибиблиотеку

Антибиблиотека — это парадоксальная идея, которая идет вразрез со многими глубоко укоренившимися убеждениями. Поэтому может быть трудно понять, с чего начать. Сколько книг в ней должно быть? Какова должна быть доля прочитанных книг по сравнению с непрочитанными? Не будет ли это поводом для тревоги? Как часто бывает, на эти вопросы нет однозначного ответа, но некоторые стратегии могут быть полезны.

Записывайте все ссылки, имеющие отношение к интересующему вас вопросу. Когда автор упоминает другую книгу, проверьте точную ссылку и запишите ее. Закончив читать, вы получите список всех релевантных источников. Рассмотрите это созвездие книг. Вряд ли все источники из списка будут вам интересны. Иногда лишь небольшая их часть на самом деле имеет отношение к книге, которую вы только что прочитали. Но, возможно, вы обнаружите там произведение, которое действительно вызовет ваше любопытство. Добавьте его в свою антибиблиотеку.

Просите рекомендаций у других читателей. Если книга, которую вы читаете, особенно вам понравилась, и вы хотели бы узнать больше по этой теме, просто спросите людей, знают ли они какие-либо похожие книги. Если в ваших кругах мало читателей, используйте Goodreads или Amazon, чтобы найти похожие произведения. Прочтите обзоры, чтобы решить, станут ли они хорошим пополнением вашей антибиблиотеки.

Доверьтесь счастливому случаю. Я прочитала довольно много интересных книг, которые случайно купила в книжном магазине, потому что обложка выглядела красиво, а название — интригующе. Хотя поиск источников и похожих книг — это эффективный способ создания антибиблиотеки, не забудьте оставить место для случайных открытий.

Не ждите, что доля непрочитанных книг уменьшится. Хотя идеальной пропорции нет, чем больше вы читаете, тем больше расширяется ваш кругозор, и тем больше непрочитанных книг будет добавлено в антибиблиотеку. Это не плохо, это означает, что вы постепенно превращаете неизвестное неизведанное в известное.

Работайте над своим отношением к знаниям. Поначалу создание антибиблиотеки может показаться странным и даже немного тревожным. Так много книг — смогу ли я когда-нибудь прочитать их все? Разве это не пустая трата денег? Помните, что знание — это процесс, а не владение. Кроме того, создание антибиблиотеки — это вложение в себя, которое должно оставаться в пределах ваших материальных возможностей. Даже если у вас на полке всего 3 или 5 непрочитанных книг, это уже большой шаг к расширению вашего интеллектуального горизонта.

Антибиблиотека, какой бы она ни была — от пары книг до нескольких тысяч, — создает смиренное отношение к знаниям. Она напоминает, что они конечны и несовершенны. Это осознание не несет в себе негатива. Оно способно пробудить в нас любопытство и заставить усомниться в своих взглядах. В нашем мире понимание нюансов важно больше, чем когда-либо, и поэтому антибиблиотека — очень полезный инструмент для размышлений.

* На этот вопрос Умберто Эко иронично ответил: «Нет, это те, которые я должен прочитать до конца месяца. Остальные я держу в офисе».

Nesslabs, перевод Идеономики