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«Сакральная жертва»: Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку

15.12.2020 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Сакральная жертва»: Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку
Максим Решетников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников стал наиболее вероятным кандидатом на вылет из правительства, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к аппарату Белого дома.
Решетникова, в прошлом руководителя департамента экономической политики Москвы, а затем - губернатора Пермского края, могут назначить «козлом отпущения» за экономический кризис и отсутствие прорыва, обещанного властями.

 Позиции министра, который считается членом «команды» Сергея Собянина, пошатнулись после того, как с критикой на него обрушился президент Владимир Путин.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то?», - негодовал Путин на прошлой неделе, обвиняя Решетникова в том, что он проводит «эксперименты» с ценами на продукты и рассказывает «сказки».


Хотя Максим Решетников в МЭР продолжил оптимистическую традицию своего предшественника Максима Орешкина, снабжая власти радужными прогнозами, которые не разделяет ни один международный институт, своим для Михаила Мишустина, министр так и не стал, говорят источники ОМ.

«Мишустин его защищать не станет, Решетников для него чужой. Это человек Собянина, а аппаратные возможности последнего небезграничны, как стало очевидно после недавнего увольнения из правительства другого «собянинца» - главы Минстроя Владимира Якушева», - рассуждает политолог Аббас Галлямов.


В мае Решетников уже был исключен из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Согласно распоряжению Путина, в эту группу вошла его зам Полина Крючкова.

Но вероятным преемником на посту главы МЭР станет другой человек, возможно, выходец из Агентства стратегических инициатив, говорят источники ОМ.

В ближайшее время отставка вряд ли состоится, уверен руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Нужна драматургия: один раз поставили на вид, второй раз заявили о неполном соответствии. К тому же сейчас нет необходимости в сакральных жертвах, а вот в следующем году, если к думским выборам понадобится такая «прививка социального оптимизма», я бы за судьбу Решетникова в качестве министра не поручился», - рассуждает Калачев.
 
 
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Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания.
 
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