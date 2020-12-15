Источник материала: UDF



Максим Решетников

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то?», - негодовал Путин на прошлой неделе, обвиняя Решетникова в том, что он проводит «эксперименты» с ценами на продукты и рассказывает «сказки».

«Мишустин его защищать не станет, Решетников для него чужой. Это человек Собянина, а аппаратные возможности последнего небезграничны, как стало очевидно после недавнего увольнения из правительства другого «собянинца» - главы Минстроя Владимира Якушева», - рассуждает политолог Аббас Галлямов.

«Нужна драматургия: один раз поставили на вид, второй раз заявили о неполном соответствии. К тому же сейчас нет необходимости в сакральных жертвах, а вот в следующем году, если к думским выборам понадобится такая «прививка социального оптимизма», я бы за судьбу Решетникова в качестве министра не поручился», - рассуждает Калачев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Сакральная жертва»: Министра экономики Решетникова могут отправить в отставку Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания.

Позиции министра, который считается членом «команды», пошатнулись после того, как с критикой на него обрушился президентХотяв МЭР продолжил оптимистическую традицию своего предшественника, снабжая власти радужными прогнозами, которые не разделяет ни один международный институт, своим для Михаила Мишустина, министр так и не стал, говорят источники ОМ.В мае Решетников уже был исключен из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Согласно распоряжению Путина, в эту группу вошла его замНо вероятным преемником на посту главы МЭР станет другой человек, возможно, выходец из Агентства стратегических инициатив, говорят источники ОМ.В ближайшее время отставка вряд ли состоится, уверен руководитель «Политической экспертной группы»