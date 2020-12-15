|
Год Быка: названы знаки Зодиака, которым сказочно повезет в 2021-м
Источник материала: UDF
Каким знакам Зодиака повезет в 2021 году / фото pixabay.com
Но самыми удачливыми в 2021-м, по прогнозу астрологов, станут несколько знаков. Об этом пишет МК.
Телец
Этот знак Зодиака будет купаться в удаче, особенно в первой половине 2021 года. Главное условие успеха — не зазнаваться, а упорно работать на пути к намеченной цели.
Весы
Удача в 2021 году будет на вашей стороне. Некоторые мечты, к которым вы шли давно, воплотятся в жизнь. Но помните, что в год Быка вам стоит найти баланс между работой и личной жизнью.
Козерог
Этот знак Зодиака построит головокружительную карьеру, что серьезно отразится на материальном благополучии. Большую часть запланированного Козерогу удастся завершить.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также среди счастливчиков 2021 году астрологи выделили еще два знака - Близнецы и Стрелец.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)