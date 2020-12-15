Источник материала: UDF



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«Начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии», - сказал он.

«Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля - мы не можем избежать радикальных мер».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за нового вируса Германия со среды вводит самый жесткий в истории карантин Президент констатировал, что «ситуация ужасная».

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