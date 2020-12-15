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Из-за нового вируса Германия со среды вводит самый жесткий в истории карантин

15.12.2020 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Из-за нового вируса Германия со среды вводит самый жесткий в истории карантин
Иллюстративное фото
С 16 декабря Германия вводит строжайший в истории страны карантин. О радикальных мерах в телеобращении объявил президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии», - сказал он.


Президент констатировал, что «ситуация ужасная». Глава государства заявил:

«Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля - мы не можем избежать радикальных мер».


Штайнмайер сообщил, что празднование Рождества и Нового года в 2021 году пройдет иначе. Он призвал немцев не видеться с родственниками и передать подарки позднее.

Президент рассказал, что первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре. С нового года в стране начнется прививочная кампания, откроются сотни центров вакцинации, пишет РИА Новости.

Ранее о введении локдауна в Германии объявила канцлер Ангела Меркель. Строгие меры должны действовать с 16 декабря по 10 января.
 
 
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