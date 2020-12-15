Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы автомобили, которые сильно разочаровали россиян в этом году Водители больше не хотят приобретать эти машины.

Сильнее всего водители разочаровались в некогда популярном южнокорейском седане Hyundai Solaris. За 11 месяцев 2020 года было продано порядка 43 933 автомобилей, в этом году спрос на него упал на четверть. Возможно, причина кроется в материальной нестабильности россиян во время пандемии, а может быть дело в недостатках ступичных подшипниках подвески, которые сильно тревожили практически каждого обладателя этой модели.На втором месте рейтинга разместилась Lada Granta. В этом году модель купили 111 тысяч человек, однако в прошлом она пользовалась куда большим спросом у россиян. И действительно, недостатков у машины немало: начиная от некачественно выполненного салона, детали которого хрупкие и быстро ломаются, до слабого кузова, который трескается и начинает ржаветь.На третьей строчке еще одна Lada, но уже другая модель Xray. В этом году она потеряла почти 30% своих покупателей. В 2019 году ее и так покупали нечасто — 26 тысяч человек, в этом году еще меньше — на 9,3 тысячи меньше.Продажи Toyota Camry тоже поползли вниз, остановившись на отметке 24,5 тысячи. Эта модель тоже страдает от слабого кузова, который сильно трескается и покрывается ржавчиной. Особенно это видно над радиаторной решеткой. Двигатель имеет ряд недостатков: он быстро перегревается и расход масла растет.На пятом месте расположился Renault Duster, который купили всего 27,9 тысяч человек в этом году. У этой модели масса недостатков: от сальника коробки передач до проблем с насосом высокого давления.