Ученые предложили простой способ проверить здоровье сердца

Источник материала: Tut.by

Подъем на четыре лестничных пролета менее чем за минуту свидетельствует о хорошем здоровье сердца. К такому выводу пришли в исследовании, представленном на научном конгрессе Европейского общества кардиологов .



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«Тест с лестницей — это простой способ проверить здоровье сердца, — сказал автор исследования, доктор Хесус Петейро, кардиолог университетской больницы Ла-Корунья (Испания). — Если вам требуется более полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, вы не в оптимальной форме, и хорошей идеей было бы проконсультироваться с врачом».

В исследование были включены 165 пациентов, направленных на тестирование из-за известной или подозреваемой ишемической болезни сердца. Симптомы включали боль в груди или одышку во время физической нагрузки.

В лаборатории пациенты ходили или бегали по дорожке, постепенно увеличивая интенсивность и продолжая до полной усталости. При этом замерялся метаболический эквивалент (МЕТ) — отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя (один МЕТ — это количество энергии, затрачиваемое человеком в состоянии покоя и эквивалентное сжиганию 1 ккал/кг/час). После отдыха в течение 15−20 минут пациентов просили подняться на четыре лестничных пролета (60 ступенек) в быстром темпе без остановки, но и без бега. Время регистрировалось.

Пациенты, которые поднялись по лестнице менее чем за 40−45 секунд, расходовали более 9−10 МЕТ на дорожке. Предыдущие исследования показали, что 10 МЕТ во время теста с физнагрузкой связаны с низким уровнем смертности (1% или меньше в год или 10% за 10 лет). Напротив, пациенты, которым потребовалось 1,5 минуты или больше, чтобы подняться по лестнице, расходовали менее 8 МЕТ в ходе упражнения в лаборатории, что означает уровень смертности 2−4% в год или 30% за 10 лет.

Также во время теста на беговой дорожке исследователи делали снимки сердца для оценки функционального состояния. Около 58% пациентов, которые поднялись по лестнице более чем за полторы минуты, имели патологию на снимках. Напротив, только у 32% из тех, кто поднялся по лестнице менее чем за минуту, обнаружилось нарушение сердечной деятельности во время обследования на беговой дорожке.

Ученые ставили перед собой задачу найти простой метод для оценки здоровья сердца, который помог бы понять, кому из пациентов требуется скорейшее дополнительное обследование для диагностики ишемической болезни сердца.