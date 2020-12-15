|
Ученые предложили простой способ проверить здоровье сердца
Источник материала: Tut.by
Подъем на четыре лестничных пролета менее чем за минуту свидетельствует о хорошем здоровье сердца. К такому выводу пришли в исследовании, представленном на научном конгрессе
«Тест с лестницей — это простой способ проверить здоровье сердца, —
В исследование были включены 165 пациентов, направленных на тестирование из-за известной или подозреваемой ишемической болезни сердца. Симптомы включали боль в груди или одышку во время физической нагрузки.
В лаборатории пациенты ходили или бегали по дорожке, постепенно увеличивая интенсивность и продолжая до полной усталости. При этом замерялся
Пациенты, которые поднялись по лестнице менее чем за 40−45 секунд, расходовали более 9−10 МЕТ на дорожке.
Также во время теста на беговой дорожке исследователи делали снимки сердца для оценки функционального состояния. Около 58% пациентов, которые поднялись по лестнице более чем за полторы минуты, имели патологию на снимках. Напротив, только у 32% из тех, кто поднялся по лестнице менее чем за минуту, обнаружилось нарушение сердечной деятельности во время обследования на беговой дорожке.
Ученые ставили перед собой задачу найти простой метод для оценки здоровья сердца, который помог бы понять, кому из пациентов требуется скорейшее дополнительное обследование для диагностики ишемической болезни сердца.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подъем на четыре лестничных пролета менее чем за минуту свидетельствует о хорошем здоровье сердца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)