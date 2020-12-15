Продавцы с Комаровки говорят, что им запретили повышать цены. Администрация пояснила, в чем дело

Источник материала: Tut.by

Продавцы с минского Комаровского рынка рассказали, что арендаторам принесли на подпись странную бумагу, где написано, что они должны «держать» цены. Администрация рынка пояснила, что речь идет о необоснованном росте цен, который может произойти из-за повышенного спроса на некоторые товары перед праздниками.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В редакцию обратились продавцы Комаровского рынка. Говорят, что им принесли на подпись странный документ.

— Администрация Комаровки заставляет арендаторов «держать» цены. Дают подписать соответствующую бумагу, — рассказывают продавцы.

В документе, который им принесли на подпись, говорится: «В целях ограничения в 2020 году прироста индекса потребительских цен на уровне не более 5% (уточним, что годовая инфляция в ноябре разогналась до 6,6% (ноябрь к ноябрю). — Прим. ред.), а также учитывая социальную значимость повышения цен для большинства граждан республики, обращаем внимание на недопущение необоснованного роста розничных цен (торговых надбавок и наценок общественного питания), тарифов в предновогодние и рождественские дни на потребительские товары.

Кроме того, считаем целесообразным активизировать реализацию товаров через проведение распродаж, акций, выставок-продаж с предоставлением скидок.



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Особое внимание необходимо уделять режиму работы торговых мест объектов в соответствии с режимом работы рынка».

— Такую бумагу продавцы подписывают каждый год перед новогодними праздниками. Это нужно для того, чтобы из-за большого спроса они необоснованно не поднимали цены, — прокомментировали в администрации рынка. — Это не значит, что теперь товары должны продаваться по одной и той же цене независимо ни от чего. Но на рост цены должно быть документальное обоснование. К примеру, товар закуплен в другой стране по более высокой цене, что указано в документах на товар, а торговая надбавка осталась прежней. А вот если одни и те же мандарины вчера стоили, скажем, 4 рубля, а сегодня 8, то это необоснованный рост цены.

Также в администрации сказали, что особое внимание они хотели обратить на соблюдение режима работы продавцами.

— Бывает, что люди приходят на рынок в 18.00, а половины продавцов уже нет. Поэтому мы напоминаем, что рабочий день заканчивается в 19.00, — сказали в администрации Комаровского рынка.