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На Орловской оборвались троллейбусные провода. Повреждены два автомобиля (видео)

15.12.2020 19:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два автомобиля — «Лексус» и «Мерседес-Бенц», они получили механические повреждения. Никто не пострадал. О случившемся рассказали в ГАИ.

Сейчас неполадки уже устранены. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, а также коммунальные службы. В «Минсктрансе» сообщили, что авария произошла в 14:19, из-за повреждения произошла остановка троллейбусов в обоих направлениях. В 16:30 движение восстановили.

 
Теги: Минск
 
 
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На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два автомобиля —...
 
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