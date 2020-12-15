На Орловской оборвались троллейбусные провода. Повреждены два автомобиля (видео)

Источник материала: Onliner

На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два автомобиля — «Лексус» и «Мерседес-Бенц», они получили механические повреждения. Никто не пострадал. О случившемся рассказали в ГАИ.

Сейчас неполадки уже устранены. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, а также коммунальные службы. В «Минсктрансе» сообщили , что авария произошла в 14:19, из-за повреждения произошла остановка троллейбусов в обоих направлениях. В 16:30 движение восстановили.