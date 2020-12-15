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На Орловской оборвались троллейбусные провода. Повреждены два автомобиля (видео)
Источник материала: Onliner
На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два автомобиля — «Лексус» и «Мерседес-Бенц», они получили механические повреждения. Никто не пострадал. О случившемся
Сейчас неполадки уже устранены. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска, а также коммунальные службы. В «Минсктрансе»
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На участке по улице Орловской вблизи проспекта Победителей произошел обрыв контактных сетей. В результате происшествия оказались повреждены два автомобиля —...
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