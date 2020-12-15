«Водоканал» опубликовал список должников, чтобы их пристыдить. Главным неплательщиком оказался «Водоканал»

Источник материала: Onliner

Во время расследования важно не выйти на самого себя. У «Минскводоканала» получилось: во время составления списка самых злостных неплательщиков, который появился на официальном сайте организации, они вышли на своих коллег из «Водоканала Минского района». Оказывается, одна организация задолжала другой больше 7 миллионов рублей. Мы обратились в пресс-службу с просьбой рассказать, как такое могло произойти, но там отказались: теперь они дают объяснения только по официальному запросу на имя директора.

В списке десять организаций, которые расставлены по сумме долга. В пояснении говорится, что создан он для того, чтобы повлиять на должников. «Размещая на сайте список должников за оказанные услуги водоснабжения и канализации, мы надеемся, что общественное мнение и гласность повлияет на неплательщиков и заставит их рассчитаться по долгам», — говорится на сайте предприятия. А вот и сам список:

ГП «Водоканал Минского района», сумма долга — 7386,6 тыс. руб. ОАО «Сукно», сумма долга — 1964,3 тыс. руб. ОАО «Камволь», сумма долга — 1007,5 тыс. руб. ОАО «Минский завод отопительного оборудования», сумма долга — 464,5 тыс. руб. ОАО «Минский мясокомбинат», сумма долга — 413,1 тыс. руб. ОАО «Белгран», сумма долга — 117,6 тыс. руб. ОАО «Минский завод строительных материалов», сумма долга — 113,2 тыс. руб. ГП «Смолевичский водоканал», сумма долга — 38,4 тыс. руб. ГП «ЖЭУ №6 Заводского района г. Минска», сумма долга — 37,4 тыс. руб. УП «ЖРЭО Октябрьского района г. Минска», сумма долга — 14,6 тыс. руб.