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«Водоканал» опубликовал список должников, чтобы их пристыдить. Главным неплательщиком оказался «Водоканал»
Источник материала: Onliner
Во время расследования важно не выйти на самого себя. У «Минскводоканала» получилось: во время составления списка самых злостных неплательщиков, который появился на официальном сайте организации, они вышли на своих коллег из «Водоканала Минского района». Оказывается, одна организация задолжала другой больше 7 миллионов рублей. Мы обратились в пресс-службу с просьбой рассказать, как такое могло произойти, но там отказались: теперь они дают объяснения только по официальному запросу на имя директора.
В списке десять организаций, которые расставлены по сумме долга. В пояснении говорится, что создан он для того, чтобы повлиять на должников. «Размещая на сайте список должников за оказанные услуги водоснабжения и канализации, мы надеемся, что общественное мнение и гласность повлияет на неплательщиков и заставит их рассчитаться по долгам», — говорится на сайте предприятия. А вот и сам список:
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«Водоканал» опубликовал список должников, чтобы их пристыдить. Главным неплательщиком оказался «Водоканал»
Во время расследования важно не выйти на самого себя. У «Минскводоканала» получилось: во время составления списка самых злостных неплательщиков, который появился...
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