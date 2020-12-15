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Минобороны РФ: режим прекращения огня соблюдается в Карабахе

15.12.2020 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Режим прекращения огня в настоящее время соблюдается в Нагорном Карабахе на всей линии соприкосновения, сообщили во вторник в Министерстве обороны РФ.

© Sputnik / Валерий Мельников
Россия и Армения обсудили нарушение режима прекращения огня в Карабахе

"Контингентом миротворческих сил в Карабахе ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", – сказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Теги: Минск
 
 
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Сейчас российский контингент миротворческих сил ведет круглосуточный мониторинг складывающейся в регионе ситуации.
 
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