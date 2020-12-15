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Эксперты: Омоновцы оказывают руководству медвежью услугу, любой ценой выполняя план по задержанным
Источник материала: UDF
Фото: tut.by
По итогам протестных маршей в воскресенье 13 декабря в МВД заявили, что «протестная активность продолжает снижаться».
«Наиболее «массовым» стал Минск. В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек», — рассказали в МВД.
По данным столичного ГУВД, в Минске участие в протестных акциях приняло участие около 800 человек, более 300 из которых задержали.
«Мне кажется, милиция берет цифры с потолка»
Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: belgazeta.by
«Мы помним, как в дни разгара протестов, когда на улицы выходило 200 тысяч человек, писалось, что протестовавших было 10 тысяч. Мне кажется, и теперь милиция берет цифры с потолка. Если летом и в начале осени, когда народ выходил одной колонной на центральную улицу, еще можно было как-то вести подсчеты, то как можно давать оценку сейчас, когда только в Минске люди выходят в 25 разных местах? Я это не совсем понимаю. А когда смотрю на фото и видео энтузиастов, то вижу, что протестовало явно не 800 человек», – сказал Марголин.
При этом он добавил:
«Вместе с тем, не имеет такого большого значения, снижается протестная активность или повышается. Факт остается фактом: народ нынешнюю власть не приемлет».
Когда протест переходил в формат дворовых маршей и маршей по районам, говорилось, что это существенно снизит количество задержанных. Но их число по-прежнему остается довольно велико – почему?
«Если бы речь шла о действительно протестующих, то, наверное, количество задержаний и уменьшилось бы. Но судя по всему, омоновцы и остальные карательные органы получают разнарядку: сколько людей в каждом районе задержать. Если не удается схватить протестующих, они задерживают кого попало: людей у подъезда, проверяют документы на детских площадках, задерживают школьников, которые просто шли мимо. Им нужно выполнить план. Но омоновцы и остальные делают таким образом своему начальству медвежью услугу, вовлекая в протест все новые слои населения», – считает Марголин.
Что будет с протестной активности в следующем году, после новогодних праздников?
«Думаю, экономическая ситуация будет ухудшаться, и протестная активность будут нарастать. С началом весны она усилится и, возможно, даже приобретет новый размах», – полагает член политсовета ОГП.
«Возможно, среди задержанных много случайных людей»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: Еврорадио
«Из-за репрессий, погодных условий и приближения праздников в целом людей стало выходить меньше. Но, конечно, по имеющимся данным можно сделать вывод, что в минувшее воскресенье в протестах участвовало гораздо больше, чем одна тысяча человек, как утверждает МВД. Даже по данным минской милиции было около 300 задержанных, что говорит о том, что участников должно было быть намного больше», – сказал Казакевич.
Почему количество задержанных все еще идет на сотни, хотя люди протестуют в знакомой местности, у своих домов?
«Основная причина, наверное, в том, что до милиции доведен какой-то план: она должна задерживать сотни человек, чтобы сбить протестную волну. Идет установка на массовые задержания, чтобы оказывать психологическое давление и сбить желание участвовать в маршах дальше. Милиция выполняет плановые показатели», – считает Казакевич.
Он добавил:
«Но мы не знаем, сколько на самом деле задержанных будет оформлено по протоколам. Возможно, там много случайных людей. Непонятно пока, сколько из них пройдет по административным процессам».
Что, по мнению политолога, будет с протестами в следующем году?
«Думаю, зимой стоит ожидать определенной паузы в протестной активности. Но возобновление масштабных протестов в начале весны достаточно вероятно. Ни одна из проблем, вызвавших протест, не решена. Власти сделали ставку исключительно на силовые методы. Нет ни политического диалога, ни попыток достижения какого-то компромисса. Вряд ли улучшится экономическая ситуация – это будет создавать дополнительное давление и подогревать протестные настроения, которые могут обрести вместо политической социальную повестку. Кризис будет принимать затяжной характер», – считает Казакевич.
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