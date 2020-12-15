Эксперты: Омоновцы оказывают руководству медвежью услугу, любой ценой выполняя план по задержанным

Источник материала: UDF



Фото: tut.by

«Наиболее «массовым» стал Минск . В различных районах столицы протестующие собирались группами до 50 человек», — рассказали в МВД.

«Мне кажется, милиция берет цифры с потолка»







Фото: belgazeta.by

«Мы помним, как в дни разгара протестов, когда на улицы выходило 200 тысяч человек, писалось, что протестовавших было 10 тысяч. Мне кажется, и теперь милиция берет цифры с потолка. Если летом и в начале осени, когда народ выходил одной колонной на центральную улицу, еще можно было как-то вести подсчеты, то как можно давать оценку сейчас, когда только в Минске люди выходят в 25 разных местах? Я это не совсем понимаю. А когда смотрю на фото и видео энтузиастов, то вижу, что протестовало явно не 800 человек», – сказал Марголин.

«Вместе с тем, не имеет такого большого значения, снижается протестная активность или повышается. Факт остается фактом: народ нынешнюю власть не приемлет».

«Если бы речь шла о действительно протестующих, то, наверное, количество задержаний и уменьшилось бы. Но судя по всему, омоновцы и остальные карательные органы получают разнарядку: сколько людей в каждом районе задержать. Если не удается схватить протестующих, они задерживают кого попало: людей у подъезда, проверяют документы на детских площадках, задерживают школьников, которые просто шли мимо. Им нужно выполнить план. Но омоновцы и остальные делают таким образом своему начальству медвежью услугу, вовлекая в протест все новые слои населения», – считает Марголин.

«Думаю, экономическая ситуация будет ухудшаться, и протестная активность будут нарастать. С началом весны она усилится и, возможно, даже приобретет новый размах», – полагает член политсовета ОГП.

«Возможно, среди задержанных много случайных людей»







Фото: Еврорадио

«Из-за репрессий, погодных условий и приближения праздников в целом людей стало выходить меньше. Но, конечно, по имеющимся данным можно сделать вывод, что в минувшее воскресенье в протестах участвовало гораздо больше, чем одна тысяча человек, как утверждает МВД. Даже по данным минской милиции было около 300 задержанных, что говорит о том, что участников должно было быть намного больше», – сказал Казакевич.

«Основная причина, наверное, в том, что до милиции доведен какой-то план: она должна задерживать сотни человек, чтобы сбить протестную волну. Идет установка на массовые задержания, чтобы оказывать психологическое давление и сбить желание участвовать в маршах дальше. Милиция выполняет плановые показатели», – считает Казакевич.

«Но мы не знаем, сколько на самом деле задержанных будет оформлено по протоколам. Возможно, там много случайных людей. Непонятно пока, сколько из них пройдет по административным процессам».

«Думаю, зимой стоит ожидать определенной паузы в протестной активности. Но возобновление масштабных протестов в начале весны достаточно вероятно. Ни одна из проблем, вызвавших протест, не решена. Власти сделали ставку исключительно на силовые методы. Нет ни политического диалога, ни попыток достижения какого-то компромисса. Вряд ли улучшится экономическая ситуация – это будет создавать дополнительное давление и подогревать протестные настроения, которые могут обрести вместо политической социальную повестку. Кризис будет принимать затяжной характер», – считает Казакевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты: Омоновцы оказывают руководству медвежью услугу, любой ценой выполняя план по задержанным UDF.BY поинтересовался у экспертов, согласны ли они с оценкой милиции.

По итогам протестных маршей в воскресенье 13 декабря в МВД заявили, что «протестная активность продолжает снижаться».По данным столичного ГУВД, в Минске участие в протестных акциях приняло участие около 800 человек, более 300 из которых задержали.поинтересовался у экспертов, согласны ли они с оценкой милиции.Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что цифры, приведенные милиции, вряд ли могут отражать реальность.При этом он добавил:Когда протест переходил в формат дворовых маршей и маршей по районам, говорилось, что это существенно снизит количество задержанных. Но их число по-прежнему остается довольно велико – почему?Что будет с протестной активности в следующем году, после новогодних праздников?Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что с утверждением о снижении протестной активности можно согласиться.Почему количество задержанных все еще идет на сотни, хотя люди протестуют в знакомой местности, у своих домов?Он добавил:Что, по мнению политолога, будет с протестами в следующем году?Увольнения и претензии к протестующим. Как Пиневич дослужился до министра здравоохранения«Путин выставит себя идиотом, если согласится с филькиной грамотой Лукашенко»