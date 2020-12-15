ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россияне доели последние резервы: Расходы потребителей рухнули в ноябре

15.12.2020 19:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Россияне доели последние резервы: Расходы потребителей рухнули в ноябре
Иллюстративное фото
Ноябрь принес новую волну спада в потребительском секторе российской экономики, по которому ударили пандемия и рекордный с 1990х обвал доходов граждан.

Спад активности потребителей, который наметился еще в конце лета, к началу зимы превратился в двузначный обвал.

В реальном выражении год к году за неделю с 16 по 22 ноября расходы россиян снизились на 9%, а за следующую - с 23 по 29 ноября - на 11,4%, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе данных Сбербанка.

Провал расходов к концу ноября приобрел масштабы, которых статистика не фиксировала с мая, когда в стране действовал режим нерабочих дней.


Россияне доели последние резервы: Расходы потребителей рухнули в ноябре

Товарооборот в непродовольственной рознице за неделю 16-22 ноября упал на 4,8% в годовом выражении, а на последней неделе месяца спад ускорился почти вдвое - до 9%.

Ложкой меда в бочке дегтя для ритейлеров остается спрос на компьютеры и ПО: его подогревают «кризисные ожидания», отмечают в ЦМАКП: после падения рубля на 25% с начала года потребители опасаются дальнейшей девальвации и стремятся закупить технику, пока цены не подскочили.

С двузначной скоростью растет спрос на медикаменты: за первую половину ноября потребители оставили в аптеках на 23% больше, чем годом ранее, а в конце месяца - на 14-17% больше.

Расходы на услуги продолжают лежать на дне, не подавая признаков жизни: в первой половине ноября спад составлял 28-30%, а во второй ускорился до 30-32%.

«Снижение по-прежнему связано, главным образом, с резким сокращением расходов на развлечения, туристические услуги, отели и авиабилеты, услуги кафе и ресторанов в результате ухудшения эпидемиологической ситуации и введения ряда ограничительных мер», - отмечает ЦМАКП.


Во втором квартале реальные располагаемые доходы населения России обвалились на 8%, в третьем спад замедлился до 4,8%. По итогам года уровень жизни упадет на 5% и будет на 11% ниже отметок 2014 года, прогнозирует Альфа-банк.

На конец сентября 38% российских потребителей сообщили об ухудшении своего материального положения, а 68% отметили «негативные изменения» в экономике, следует из данных Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.

Перемен к лучшему в собственных финансах ждут лишь 10% опрошенных, а в экономической ситуации - 15%.

К дальнейшему ухудшению готовятся 23% и 38% соответственно.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спад активности потребителей превратился в двузначный обвал.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Орловской оборвались троллейбусные провода. Повреждены два автомобиля (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика