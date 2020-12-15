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«Снижение по-прежнему связано, главным образом, с резким сокращением расходов на развлечения, туристические услуги, отели и авиабилеты, услуги кафе и ресторанов в результате ухудшения эпидемиологической ситуации и введения ряда ограничительных мер», - отмечает ЦМАКП.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россияне доели последние резервы: Расходы потребителей рухнули в ноябре Спад активности потребителей превратился в двузначный обвал.

Спад активности потребителей, который наметился еще в конце лета, к началу зимы превратился в двузначный обвал.В реальном выражении год к году за неделю с 16 по 22 ноября расходы россиян снизились на 9%, а за следующую - с 23 по 29 ноября - на 11,4%, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования на основе данных Сбербанка.Провал расходов к концу ноября приобрел масштабы, которых статистика не фиксировала с мая, когда в стране действовал режим нерабочих дней.Товарооборот в непродовольственной рознице за неделю 16-22 ноября упал на 4,8% в годовом выражении, а на последней неделе месяца спад ускорился почти вдвое - до 9%.Ложкой меда в бочке дегтя для ритейлеров остается спрос на компьютеры и ПО: его подогревают «кризисные ожидания», отмечают в ЦМАКП: после падения рубля на 25% с начала года потребители опасаются дальнейшей девальвации и стремятся закупить технику, пока цены не подскочили.С двузначной скоростью растет спрос на медикаменты: за первую половину ноября потребители оставили в аптеках на 23% больше, чем годом ранее, а в конце месяца - на 14-17% больше.Расходы на услуги продолжают лежать на дне, не подавая признаков жизни: в первой половине ноября спад составлял 28-30%, а во второй ускорился до 30-32%.Во втором квартале реальные располагаемые доходы населения России обвалились на 8%, в третьем спад замедлился до 4,8%. По итогам года уровень жизни упадет на 5% и будет на 11% ниже отметок 2014 года, прогнозирует Альфа-банк.На конец сентября 38% российских потребителей сообщили об ухудшении своего материального положения, а 68% отметили «негативные изменения» в экономике, следует из данных Центра конъюнктурных исследований ВШЭ.Перемен к лучшему в собственных финансах ждут лишь 10% опрошенных, а в экономической ситуации - 15%.К дальнейшему ухудшению готовятся 23% и 38% соответственно.