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В Светлогорске на таксиста напал пассажир. Он угнал машину и разбил ее
Источник материала: Onliner
Это произошло сегодня ночью. В диспетчерскую службу такси поступил заказ: отвезти трех человек из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Как
По данным издания, разгоряченный мужчина сел на правое переднее сидение и схватил водителя за шею. Юрий вырвался и выскочил из машины, оставив ключ в замке зажигания. Клиент перебрался на место водителя, завел автомобиль и уехал. Но недалеко. Через сотню метров на повороте «Лада Гранта» выехала с дороги и врезалась в бетонный столб. Угонщик выбрался из машины и убежал.
В УВД Onliner сообщили, что угнавший автомобиль мужчина был задержан довольно быстро: он совершил ДТП прямо на глазах у милиционеров. Ранее он уже был судим. По факту угона возбуждено уголовное дело.
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Это произошло сегодня ночью. В диспетчерскую службу такси поступил заказ: отвезти трех человек из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Как...
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