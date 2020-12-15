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В Светлогорске на таксиста напал пассажир. Он угнал машину и разбил ее

15.12.2020 19:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это произошло сегодня ночью. В диспетчерскую службу такси поступил заказ: отвезти трех человек из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Как рассказал изданию ranak.me водитель такси по имени Юрий, на месте пьяный мужчина отказывался оплачивать проезд, вел себя агрессивно и заявил, что водитель утаил сумку. После этого он напал на таксиста и попытался угнать машину. Эту информацию Onliner подтвердил Виталий Пристромов, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

По данным издания, разгоряченный мужчина сел на правое переднее сидение и схватил водителя за шею. Юрий вырвался и выскочил из машины, оставив ключ в замке зажигания. Клиент перебрался на место водителя, завел автомобиль и уехал. Но недалеко. Через сотню метров на повороте «Лада Гранта» выехала с дороги и врезалась в бетонный столб. Угонщик выбрался из машины и убежал.

В УВД Onliner сообщили, что угнавший автомобиль мужчина был задержан довольно быстро: он совершил ДТП прямо на глазах у милиционеров. Ранее он уже был судим. По факту угона возбуждено уголовное дело.

 
 
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Это произошло сегодня ночью. В диспетчерскую службу такси поступил заказ: отвезти трех человек из Светлогорска в деревню Заходы Речицкого района. Как...
 
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