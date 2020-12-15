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Бизнесмену из ОАЭ, который приезжал к Лукашенко, дали участок на Минском море

15.12.2020 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти выделили компании "Эмирейтс Скай Блю" для строительства и обслуживания резиденции участок в 1,3 гектара на берегу Минского моря, пишет TUT.by. На этом месте планируют построить виллу для арабского бизнесмена Мухаммеда Али аль-Абара.


Карта участка / TUT.by​


Участок находится возле Сёмково, вблизи "родового гнезда" Алексея Олексина — бизнесмена, которого называют приближённым к семье Александра Лукашенко. Участок передан в аренду "Эмирейтс Блю Скай" на 99 лет — до 25 ноября 2119 года. Годовая арендная плата составляет 2595,45 рублей. 

Как выяснил TUT.by, здесь планируют построить двухэтажную виллу. В ней будут бассейн, спортзал и гараж на четыре машины.

Кстати, в этот район уже проложили дорогу и сделали новый пирс, к которому можно швартовать даже яхты. Всем этим занимался Алексей Олексин.

Мухаммед Али аль-Абар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Кроме всего, он является председателем правления ООО "Эмирейтс Блю Скай", входящего в структуру "Дана Холдингз". Компания будет выступать заказчиком строительства "умного города" на севере Минска. Осенью 2020-го аль-Абар встречался с Александром Лукашенко, чтобы обсудить этот проект.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти выделили компании "Эмирейтс Скай Блю" для строительства и обслуживания резиденции участок в 1,3 гектара на берегу Минского моря, пишет TUT.by. На...
 
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