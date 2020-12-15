Бизнесмену из ОАЭ, который приезжал к Лукашенко, дали участок на Минском море

Карта участка / TUT.by​









Участок находится возле Сёмково, вблизи "родового гнезда" Алексея Олексина — бизнесмена, которого называют приближённым к семье Александра Лукашенко. Участок передан в аренду "Эмирейтс Блю Скай" на 99 лет — до 25 ноября 2119 года. Годовая арендная плата составляет 2595,45 рублей.





Как выяснил TUT.by, здесь планируют построить двухэтажную виллу. В ней будут бассейн, спортзал и гараж на четыре машины.





Кстати, в этот район уже проложили дорогу и сделали новый пирс, к которому можно швартовать даже яхты. Всем этим занимался Алексей Олексин.





Мухаммед Али аль-Абар — совладелец крупных международных компаний в сферах инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды и других. Кроме всего, он является председателем правления ООО "Эмирейтс Блю Скай", входящего в структуру "Дана Холдингз". Компания будет выступать заказчиком строительства "умного города" на севере Минска . Осенью 2020-го аль-Абар встречался с Александром Лукашенко, чтобы обсудить этот проект.



