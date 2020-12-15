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После общения с коллективом «Прессбола» Лисичкин с ОНТ отказался становиться главредом

15.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

После общения с коллективом «Прессбола» Лисичкин с ОНТ отказался становиться главредом

  • 15.12.2020, 19:30
После общения с коллективом «Прессбола» Лисичкин с ОНТ отказался становиться главредом

Ранее должность главного редактора спортивного издания покинул Дмитрий Герчиков.

Как стало известно Tribuna.com, после общения с коллективом редакции «Прессбола» корреспондент телеканала ОНТ Сергей Лисичкин отказался становиться главным редактором издания.

Ранее должность главного редактора покинул Дмитрий Герчиков, который летом на этом посту сменил Сергея Кайко. Журналист в ноябре написал заявление об уходе из издания. О причинах не сообщается.

После ухода Герчикова несколько номеров выходили под руководством заместителя главного редактора Дмитрия Беленького.

Сообщается, что коллектив редакции активно предлагает кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находит понимания у АБФФ.

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Ранее должность главного редактора спортивного издания покинул Дмитрий Герчиков.
 
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