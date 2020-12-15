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Навальный: Я возвращаюсь в Россию

15.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный: Я возвращаюсь в Россию

  • 15.12.2020, 19:20
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Навальный: Я возвращаюсь в Россию
Алексей Навальный

Российский политик заявил, что вернется в РФ, как только врачи разрешат это сделать.

Российский политик Алексей Навальный заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что он обязательно вернется в Россию, как только врачи разрешат это сделать.

На вопрос, как собирается возвращаться Навальный в Россию, он ответил: «Наверное, куплю билет и прилечу. Я не понимаю, почему я закрыл этим расследованием себе дорогу (в Россию). Это же не моя проблема. Это проблема Путина, который ненавидит очевидно меня и всех людей, которые не согласны с коррупцией и узурпацией власти. Поэтому он решил всем этим людям отправить такое послание, убив меня. Но такие люди есть, их много миллионов, а сейчас их станет, видимо, еще больше, после того, как раскрыто это преступление. Поэтому я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь довольно большой поддержкой. Я очень благодарен тем людям, которые меня поддерживают, и мне есть чем заняться в моей стране», — сказал он.

О времени возвращения политик пока не готов сказать, отметив, что «это вопрос к врачам». «Когда я сдам анализы, и они (врачи) мне скажут, что я все, могу ехать, и смело идти в эфир «Эхо Москвы», это произойдет», — сказал А.Навальный.

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Российский политик заявил, что вернется в РФ, как только врачи разрешат это сделать.
 
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