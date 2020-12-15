Источник материала: Хартия'97

Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными 4 15.12.2020, 19:10

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фото с сайта tip.by

Зарядки станут платными с 1 января.

Зарядка электромобилей на всех станциях Malanka с 1 января будет платной, передает nn.by .

Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильного приложения Malanka, которое в тестовом режиме уже работает несколько месяцев.

Зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых заправочных станций.

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