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Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными
Источник материала: Хартия'97
Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными
Зарядки станут платными с 1 января.
Зарядка электромобилей на всех станциях Malanka с 1 января будет платной, передает
Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильного приложения Malanka, которое в тестовом режиме уже работает несколько месяцев.
Зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, с момента появления первых заправочных станций.
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Зарядки станут платными с 1 января.
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