ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Точки над «i»

15.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Точки над «i»

1
  • Игорь Эйдман
  • 15.12.2020, 18:40
  • 3,123
Точки над «i»
Игорь Эйдман

Правящие в РФ преступники патологически бездарны.

Расследование покушения на Навального, проведенное Bellingcat, выявило множество важных деталей, но только подтвердило то, что мы и так знаем о российской власти.

1. В России правят не просто воры, но массовые убийцы. Еще с первой чеченской войны в этом нет сомнений.

2. Президент Путин – крестный отец конгломерата организованных преступных группировок (спецслужб), использующих для достижения своих корыстных целей террористические методы, в т.ч. применяющих химическое оружие. Об этом известно еще, как минимум, с отравления Литвиненко.

3. В России – классическое преступное государство. Все его руководители – преступники, систематически нарушающие не только нормы международного права, но и собственные законы. После тайной агрессии против Украины, сбитого малайзийского Boeing, преступлений в Сирии (я уже не говорю о системной коррупции, поразившей весь государственный аппарат) в этом не может быть сомнений.

4. Правящие преступники патологически бездарны, "что бы они ни делали, не идут дела". Ракеты у них падают, высокодоходные корпорации становятся убыточным. Когда они пытаются кого-то убить – часто косячат и попадаются. Так было при отравлении Литвиненко и Скрипалей, убийстве Хангошвили и т.д. История покушения на Навального – новое подтверждение этому.

Что это расследование изменит? Разве что западным "понимателям Путина" будет сложнее притворяться, что они всего этого не знают.

Игорь Эйдман, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правящие в РФ преступники патологически бездарны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: А вы думали, что это уже дно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика