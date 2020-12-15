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Принц Гарри и Меган Маркл будут записывать подкасты, первый - уже скоро

15.12.2020 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 дек – Sputnik. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые переселились в Калифорнию, подписали контракт на производство подкастов с популярным музыкальным сервисом Spotify, передает издание Variety.

Продюсерская компания Archewell Audio, созданная недавно, будет записывать аудиопередачи исключительно для сервиса. Некоторые подкасты будут записаны и с участием принца Гарри и его супруги.

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
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Первый материал планируют выдать в эфир уже в будущем году, но ранее должен выйти спецвыпуск, в котором герцог и герцогиня Сассекские расскажут истории "надежды и милосердия" в рамках празднования Нового года.

Осенью этого года сообщалось, что Гарри и Меган подписали контракт с производителем фильмов и сериалов – Netflix. Финансовые условия контракта не разглашаются, как и в случае со Spotify.

Примерно год назад принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от положенных им по статусу финансовых привилегий и заявили, что будут зарабатывать самостоятельно. Супруги переехали из Британии сначала в Канаду, а затем обосновались в солнечной Калифорнии. Недавно они купили поместье в знаменитой на весь мир Санта-Барбаре.

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Теги: Минск
 
 
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Контракт на производство аудиоподкастов – многолетний, в первом будут рассказаны истории "надежды и милосердия".
 
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