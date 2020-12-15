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Задержанная пенсионерка: «Милиционеры признавались, что против того, что с нами делают»
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Стариков взяли в кольцо и кричали: «Из окружения никого не выпускать!» — Минск 2020 год.
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— Было ли мне страшно? Мне 83 года, у меня рак легких, состояние здоровья у меня тяжелое, я умру и без них. Но то, что они мне помогают таким образом, это будет пятно на них,— говорит минчанка Наталья Дмитриевна Семенькова.
14 декабря она оказалась
Как сто бабушек спели «Елочку» и очень напугали силовиков
— У елки на площади мы общались друг с другом, водили хоровод и пели «В лесу родилась елочка», — перечисляет Наталья Дмитриевна свои «преступления» корреспонденту «Салідарнасці».
Она признается, что также все кричали «Жыве Беларусь!» и «Наши внуки лучше всех!». Но в протоколе, который ее заставят подписать впоследствии в Ленинском РУВД, она укажет, что эти лозунги, по ее мнению, не являются провокационными.
Поющих бабушек милиционеры несколько раз предупреждали о том, что их «мероприятие несанкционированное» и просили разойтись. Бабушки продолжали петь и водить хороводы.
— Большинство из нас были женщины разного пенсионного возраста, всего человек сто. Мы не могли представить, что они испугаются ста бабушек, поющих «Елочку», и были уверены, что до такой степени наше беззаконие не опустится, — рассказывает женщина.
Но услышав о том, что произошло потом, у многих на глаза наворачиваются слезы.
— Подъехал «черными тучами» ОМОН. Вдоль дороги они выставили автобусы в ряд. Нас взяли в кольцо, мы решили держаться вместе, стали в сцепку и думали, что никого не дадим выхватить. Но они не хватали, а оттесняли нас к автобусам. В это время одна женщина упала, у нее началась истерика. Мы просили их, имейте совесть, выпустите ее. Ее выпустили, у остальных никакой возможности выйти из окружения не было. Наоборот, когда они нас окружали, мы слышали, как они переговаривались между собой и кричали «никого не выпускать».
Было ли мне страшно? Мне 83 года, у меня рак легких, состояние здоровья у меня тяжелое, я умру и без них. Но то, что они мне помогают таким образом, это будет пятно на них, — вздыхает Наталья Дмитриевна.
25 человек, среди которых она оказалась самой старшей, доставили в РУВД Ленинского района.
— Нас высадили в какой-то холодный ангар или гараж. Там был стол и один стул, на котором мы сидели по очереди. Среди нас было только два мужчины, остальные бабушки. В туалет нас водили в само РУВД под конвоем.
Сумки отняли, из них все вытряхнули и переписали. Выход из ангара охраняли двое милиционеров, хотя никто из нас убегать не собирался. Вообще никто не жаловался и не ныл. Мы, конечно, устали, замерзли, грелись у единственной батареи по очереди, кто мог — ходили, остальные опирались о стены, — вспоминает женщина.
У одного мужчины остался «неучтенный» телефон, и она смогла сообщить внуку о своем задержании. В холодном ангаре Наталья Дмитриевна находилась с 15 до 22 часов.
За все это время, говорит она, никто из сотрудников РУВД не поинтересовался самочувствием задержанных, не предложил воды или еды. Зато всех по одному сводили в РУВД, чтобы сфотографировать. Протоколы подписать принесли прямо в ангар.
— Они принесли и стулья… для себя. Все милиционеры были молодыми. Но не всех можно назвать зверьем. Мы разговаривали с нашими охранниками. Они признались, что против того, что с нами делают. Но говорили, что все-таки мы нарушили закон и за это предусмотрено наказание, — рассказывает женщина.
Возле РУВД ее встречали волонтеры и внук с невесткой.
— Внук пошутил: «Ну, бабуля нагулялась!». Зато я побыла с единомышленниками! — не унывает Наталья Дмитриевна.
Говорит, что вернулась домой очень уставшая, но на следующий день немного восстановилась.
В ответ на вопрос, пойдет ли она еще гулять по своему городу и петь песни, смеется: «А кто мне может это запретить?»
— Я участвовала во всех событиях, которые проходили в Беларуси с 1991 года, была на площади в 2010 году, когда нас тоже окружили на морозе и хватали, — делится женщина.
Признается, что не собирается малодушничать и осквернять память мужа, доктора философских наук Владимира Никифоровича Семенькова, награжденного орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I-й степени. Его имя внесено в Книгу памяти Беларуси.
Сама Наталья Дмитриевна 40 лет преподавала на архитектурном факультете БНТУ, поэтому сейчас восхищается студентами и радуется тому, что вырастила достойную смену.
В настоящее время женщина ожидает повестку в суд.
Олег Волчек: правозащитников очень беспокоит деформация сотрудников внутренних органов
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— То, что произошло, можно квалифицировать как с моральной, так и с правовой точки зрения. Насколько я понимаю, встреча бабушек и пение ими песни не является ни пикетом, ни массовым мероприятием. Разве Минск сегодня запрещен для прогулок по городу в одиночестве или в коллективе людей!? — возмущен произошедшим руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.
Он прокомментировал «Салідарнасці» как можно расценивать случившееся с Натальей Дмитриевной Семеньковой с точки зрения закона.
— По административному законодательству, правоохранительные органы имеют право задержать человека на период до 3 часов, а потом должны либо отпустить, либо перевести в ЦИП до решения суда. В данном случае ограничение свободы, которое длилось значительно дольше трех часов, было незаконным.
Раз в течение этих трех часов не был составлен протокол об административном задержании, это квалифицируется как злоупотребление служебными полномочиями.
Прокурор Ленинского района должен провести проверку по факту неправомерного задержания людей пожилого возраста, в ходе которого они были лишены права на защиту, права связаться с родственниками, и их свобода была ограничена.
Родным не должны звонить украдкой, их в течение трех часов обязаны уведомить сами сотрудники РУВД.
Если кто-то из задержанных впоследствии вынужден был обратиться за медицинской помощью, это также фиксируется.
Милиционеры также должны были изучить состояние здоровья задержанных, принимая во внимание их возраст. Помещение, в котором их содержали, не предназначено для проведения процессуальных действий. Есть рабочий кабинет, актовый зал, в конце-концов.
Кроме того, сотрудники Ленинского РУВД подвергли жизнь задержанных пенсионеров опасности, когда отпустили их одних в позднее время суток без сопровождения.
Кроме прокуроров, действиями этих правоохранителей должна заинтересоваться служба собственной безопасности. В противном случае это можно расценивать как бездействие властей по нарушению конституционных прав человека, — считает Волчек.
Переживая за подвергающихся репрессиям людей преклонного возраста, он с сожалением отметил, что в белорусских законах нет статьи о том, что «к пожилым людям нужно относиться по-человечески».
— Но я могу рассказать, как это происходит в Денвере, где был по обмену опытом. Там в полицейском участке для людей, которые находятся свыше трех часов, обязательно предусмотрены чай-кофе и бутерброды. И домой в позднее время никого не отпускают одного, всех подвозят на полицейских машинах, — поделился бывший следователь.
Факты ареста пенсионеров, которые стали частью правового дефолта в нашей стране, он считает недопустимыми.
— Арест — это крайняя мера не только для пенсионеров, но для всех людей. В России, например, есть решение конституционного суда, согласно которому арест могут назначить только в том случае, если другие меры административного воздействия не возымели результата.
Для того, чтобы справедливо определить наказание, обязательно собирается характеризующий материал: копии удостоверений – пенсионных, по инвалидности, медкарта, заслуги, характеристики с мест прошлой работы, места проживания и прочее.
На основании этих материалов мера ответственности может быть смягчена вплоть до прекращения дела. Насколько я знаю, по Наталье Дмитриевне никто никакой характеризующий материал не собирает, — сомневается в справедливости предстоящего суда Волчек.
Изучив историю женщины, правозащитник сделал еще один неутешительный вывод.
— Конечно, всех правозащитников очень беспокоит деформация сотрудников внутренних органов. Как можно внукам составлять на своих бабушек-прабабушек такие протоколы! До 83 лет еще дожить надо! Не у каждого есть такие бабушки. А если на суде у нее с сердцем что-нибудь случиться, неужели им не страшно? — недоумевает Волчек.
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Семь часов в холоде без воды, еды и стульев…
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