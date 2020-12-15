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Председателя Белорусской ассоциации журналистов вызвали на допрос в СК

15.12.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главное управление Следственного комитета Беларуси вызвало на допрос председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца.



"Бастунец вызван на допрос 16 декабря в 10.00 в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь)", - говорится в сообщении на сайте БАЖ. 

Бастунец не знает, с чем может быть связан вызов. О необходимости явится на допрос следователь сообщил ему по телефону. 

Председатель БАЖ является членом основного состава Координационного совета. По факту его создания в Беларуси в августе было заведено уголовное дела по ст. 361 УК. 

В настоящее время фигурантами данного дела являются члены президиума КС Мария Колесникова и Максим Знак, (они содержатся под стражей), а также адвокат Илья Салей, которого отпустили под домашний арест. По статье о призывах к причинению вреда национальной безопасности объявлена в межгосударственный розыск экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. 

Белорусская ассоциация журналистов - это добровольное, неправительственное, непартийное объединение граждан, занимающихся профессиональной журналистикой или способствующих ее развитию. 
 
 
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Главное управление Следственного комитета Беларуси вызвало на допрос председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца.
 
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