"Позор. Зал пустой": похороны Валентина Гафта обернулись скандалом













А 15 декабря звезду театра и кино проводили в последний путь и похоронили на Троекуровском кладбище на Аллее актеров. Однако совершенно неожиданно траурное мероприятие обернулось грандиозным скандалом.





На сцене театра "Современник" прошла церемония прощания с народным артистом Валентином Гафтом. Проводить легендарного актера в последний путь пришли его коллеги, друзья, близкие и поклонники. Среди посетивших траурное мероприятие был и Григорий Лепс. Выйдя на сцену, музыкант отметил, что не был близко знаком с усопшим, однако всегда мог перекинуться с ним добрыми словами, встречаясь на концертах.





Собеседник.Ru. Теперь же певец решил, что на траурном мероприятии недостаточное число именитых скорбящих. Он не удержался от резкого высказывания в адрес отсутствующих звезд. "Я не мог не прийти на прощание. К сожалению, не успеваю поехать на кладбище. Сожалею, что не увидел некоторых наших коллег по цеху, они обязаны были здесь быть, проводить такого артиста. У них, видимо, дела: примерки, грим, ресницы, наряды...", - цитирует Лепса





В шоке от похорон и Станислав Садальский. "Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу… Был на прощании с Валей. Позор. Зал пустой. Из молодых, узнаваемых актеров театра, - практически никого. Новый худрук «Современника» Рыжаков не пришел - сказал, что болеет. Были Розенбаум, Лепс… Лия Ахеджакова очень хорошо говорила, чуть разрядила обстановку. Посмешила, вспомнив, как Валя часто ее критиковал и посылал на три буквы во время спектаклей", - написал актер в блоге.





Он тепло отозвался о вдове актера: "Ольга Остроумова вышла к микрофону, сказала, что ей выпала большая честь и большое счастье прожить с таким человеком немало лет, быть ему другом, защитником…".





Вдова до последнего вздоха была рядом с Валентином Иосифовичем. Именно она взяла на себя заботу о супруге в период его тяжелой болезни. "Я старалась быть его защитницей, товарищем, другом. И знаете, от любви зрительской до ненависти один шаг. Я верю, что ни одно слово какого-то дурака не приведет вас к этому шагу. С вами этого не случится никогда. Спасибо тем, кто с нами в эти дни", - отметила Остроумова, сдерживая слезы.





Стоит отметить, что проститься с именитым артистом пришли Владимир Машков, Иосиф Райхельгауз, Игорь Золотовицкий, Юрий Грымов, Александр Пашутин и многие другие. После траурного мероприятия гроб с телом Гафта под бурные аплодисменты вынесли из "Современника" и отвезли на Троекуровское кладбище.



