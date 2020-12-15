Футболист отказался выступать за сборную из-за Лукашенко. Теперь ему мстят

Источник материала: Салiдарнасць

21-летний Илья Шкурин, нападающий российского ЦСКА, отказался приезжать в Беларусь и выступать за национальную и молодежную сборные страны по политическим причинам. Белорусская федерация футбола этого игроку не простила, сообщает Белсат .

Сначала футболисту угрожали армией, а потом конфликт вышел на международный уровень.

В чем суть конфликта

В середине августа, после массового насилия на улицах белорусских городов, нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин попал в расширенный список национальной сборной Беларуси, на что футболист ответил в своем Instagram:

«О попадании в расширенный список сборной страны снова узнал через социальные сети, поэтому свой ответ пишу тоже здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь!»





Фото: официальный сайт ЦСКА

Кроме этого, игрок отправил в АБФФ официальный отказ выступать за Беларусь. Несмотря на это, федерация вызвала Шкурина в молодежную сборную Беларуси. Илья не приехал. Тогда Белорусская федерация футбола направила в Дисциплинарный комитет ФИФА запрос, в котором просит применить санкции против Шкурина за неявку в молодежную сборную на игры против Нидерландов и Португалии в сентябре 2020 года.

ФИФА запросила дополнительные разъяснения по ситуации и назначила рассмотрение дела на 14 января 2021 года.

13 декабря в эфире СТВ Владимир Базанов, глава Белорусской федерации футбола, бывший депутат Палаты представителей и военный комиссар по Брестской области, заявил:

«Он отказался по политическим причинам, это его право, как и каждого игрока, но он неправильно сделал, поэтому сейчас мы обратились в ФИФА, теперь будут разбираться. Он не имел права этого делать, он должен был прибыть сюда».

Клуб Шкурина уже заявил, что занял позицию игрока, хотя ранее главный тренер ЦСКА, белорус Виктор Гончаренко говорил, что не поддерживает решения футболиста не играть за сборные Беларуси.

Кто такой Шкурин

Илья Шкурин — 21-летний воспитанник витебского футбола, в 2019-м стал настоящим открытием белорусского футбола и лучшим бомбардиром чемпионата страны, забив 19 голов в составе минского «Энергетика-БГУ», после чего подписал контракт с брестским «Динамо», откуда сразу же был продан в один из лучших клубов России – ЦСКА.

Агент футболиста: Если бы Илья приехал, его могли бы забрать в армию

Валерий Исаев, агент Шкурина, отмечает, что его задание — сделать так, чтобы для футболиста было как можно меньше последствий: «С моей точки зрения, Федерация могла не разжигать этого конфликта».

Но не только жалобой в Международную федерацию футбола за позицию угрожали Шкурину.

«Я прочитал слова Базанова, что Шкурин должен приехать в лагерь сборной, чтобы сказать, что он не будет выступать, а они бы принимали решение. Но мы уже на тот момент знали, что глава Федерации, как один из ресурсов давления на футболиста, попытался шантажировать Илью армией.

«Нам конкретно сказал один из тренеров молодежной сборной: если Шкурин не приедет, то его заберут в армию», – говорит Валерий Исаев.

Белорусская федерация футбола может подвергнуться имиджевым потерям

Бывший вратарь сборной Беларуси, член Фонда спортивной солидарности Василий Хомутовский уверен, что никаких бонусов Белорусская федерация футбола из этой истории не получит, а, наоборот, почувствует имиджевые потери:

«Илья Шкурин публично отказался играть за сборную, это его личное дело. Я уважаю его как спортсмена, как футболиста, уважаю его гражданскую позицию, и наша организация «SOS BY» выражает ему поддержку. Думаю, они хотят устроить показательную порку. Я не юрист, но выскажу свою позицию: если игрок отказывается выступать за национальную сборную, неважно, здоров он, болен ли, – это его личное дело.

Он сообщает Федерации, и Федерация должна уважать позицию спортсмена. Теперь же, я думаю, у федерации футбола могут возникнуть имиджевые потери, если ФИФА примет сторону игрока. Это может привести к санкциям против АБФФ, так как Шкурин может пойти дальше и подать ответный иск. В федерации должны десять раз подумать и иметь очень веские основания, чтобы начинать такие дела».

Бывший главный редактор спортивной газеты «Прессбол», журналист Сергей Кайко считает такое поведение Белорусской федерации футбола нелогичным и не исключает, что сработает эффект пружины.

«Не совсем понимаю, чего АБФФ пытается добиться. Отомстить Шкурину за политический демарш? Сделать же больно вряд ли получится. Вернуть парня в сборную? Теперь точно нет. Сделать так, чтобы другим неповадно было? Чтобы патриотизма у игроков прибавилось? Чтобы «умирали» на поле за страну?

Ясно, что эффект везде будет отрицательный, умноженный на высоко вероятные потери для самой федерации – как минимум, имиджевые. Но посмотрим, может, мы чего-то не знаем, и в январе нам откроются новые странные бездны», – рассуждает в разговоре с «Белсатом» Сергей Кайко.

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