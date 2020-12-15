Тихановская поговорила с премьер-министром Бельгии, провела встречи в Европарламенте и Еврокомиссии

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 15 декабря в онлайн-режиме поговорила с премьер-министром Бельгии Александром де Кро.





Как сообщает пресс-служба Тихановской, де Кро сказал, что Бельгия не признает Лукашенко, поддерживает и будет поддерживать демократическую Беларусь, содействовать введению санкций и оказывать помощь белорусскому гражданскому обществу, чтобы как можно скорее остановить насилие и террор в Беларуси.

Тихановская поблагодарила премьер-министра за то, что Бельгия была среди тех стран, которые инициировали Московский механизм ОБСЕ, и поддержала санкции Евросоюза в отношении властей Беларуси. Тихановская и де Кро также обсудили возможности помощи репрессированным.

Премьер-министр Бельгии интересовался, сколько белорусов сейчас находится в тюрьмах, какие условия содержания заключенных, вопросом конституционной реформы, а также тем, что заставит Лукашенко пойти на диалог или уступки, какие могут быть дальнейшие сценарии, какой план у белорусских демократических сил. Тихановская заявила о необходимости требовать от властей Беларуси прекращения насилия, освобождения политических заключенных и проведения новых выборов.

«Ни погода, ни усталость не остановят уличные акции, белорусы будут мирно протестовать новыми способами — в форме "партизанщины". Евросоюз должен поддержать белорусский народ и сделать все возможное, чтобы не позволить диктатуре Лукашенко победить в Беларуси. Помощи Европы прошу не я, а весь народ, мы рассчитываем на вашу силу. Мы слышим много обещаний, но также параллельно с ними хочется видеть конкретные действия», — сказала политик.

По информации пресс-службы Тихановской, в ходе визита в Брюссель она провела встречи в Европейском парламенте и Европейской комиссии на тему поддержки Беларуси. Главная цель — остановка насилия в Беларуси.

Тихановская провела встречу с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой, речь шла о ситуации на местах, а также поддержке семьям репрессированных и тех активистов, которые попадают под аресты, уголовное преследование в Беларуси.

Экс-кандидат в президенты приняла участие в публичной дискуссии с участием вице-президента Европейского парламента Хейди Хауталы и специального докладчика по Беларуси Комитета иностранных дел Пятраса Ауштравичюса, где ответила на вопросы касательно санкций, помощи Беларуси и комплекса мер, необходимых для остановки насилия.

Тихановская также обсудила с евродепутатами запуск специальной миссии сбора доказательств преступлений режима Лукашенко. Там экс-кандидат в президенты выступила с речью, где призвала все страны ЕС быть более активными в поддержке Беларуси, выступать единым фронтом вместе с США, запустить судебные процессы против силовиков за преступления против человечности, используя для этого механизм универсальной юрисдикции, и продолжать давление на режим Лукашенко через точечные санкции.

«Очень важно, чтобы вся помощь шла не режиму Лукашенко, а напрямую белорусскому народу. Наш народ борется за те же ценности, ради которых был создан Евросоюз. Нужно не останавливаться на тех санкциях, которые будут приняты в отношении режима завтра, необходимо все время усиливать давление на режим», — подчеркнула Тихановская.

В Брюсселе она приняла участие в мероприятиях, посвященных вручению премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая в этом году по решению Европарламента вручается демократической оппозиции Беларуси. На встрече присутствовали и другие лауреаты премии Сахарова: глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, блогер Степан Путило, сестра Марии Калесниковой Татьяна Хомич, Вероника Цепкало, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский.