Зарядки для электромобилей станут в Беларуси платными с 1 января

Электрозарядка / Белоруснефть​





TUT.by . Оплатить заряд можно будет с помощью мобильной программы Malanka: она уже несколько месяцев работает в тестовом режиме. Стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) — 29 копеек, сообщает. Оплатить заряд можно будет с помощью мобильной программы Malanka: она уже несколько месяцев работает в тестовом режиме.





Зарядка для электрокаров была в Беларуси бесплатной с 2014 года.





Даже после введения платы электротопливо будет вдвое дешевле бензина. Зарядка электроавтомобиля на 100 км будет стоить около 6 рублей (в зависимости от типа заряда). Автомобилю с двигателем внутренней стирания на такое расстояние потребуется приблизительно 10 литров топлива, что составит 18-20 рублей.









Заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик говорит, что даже после введения тарифов стоимость электрозарядки в Беларуси будет самой низкой в Европе. "Такая цена на электричество останется благодаря в том числе и введению в эксплуатацию Белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы", — пояснил представитель "Белоруснефти".