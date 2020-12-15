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Санкции США против «Северного потока-2» принесут Украине до $6 миллиардов
Источник материала: Хартия'97
Санкции США против «Северного потока-2» принесут Украине до $6 миллиардов
Трампу вряд ли удастся ветировать санкции вопреки его угрозам.
На Капитолийском холме Вашингтона прошедшая неделя принесла Украине хорошие новости. Новый пакет санкций для российского проекта газопровода «Северный поток-2» (ПП2), безусловно, лучший подарок под елку для Украины, пишут Вадим Гламаздин и Александр Харченко в статье для
Авторы добавляют, что этот подарок в течение следующих четырех лет принесет Украине минимум 5,5-6 миллиардов долларов. Также открывается окно для того, чтобы думать, как Украина продолжит зарабатывать деньги на своей газотранспортной системе после завершения текущего контракта с "Газпромом".
План Владимира Путина обвода Украины альтернативными газопроводами и полного нивелирования роли украинской ГТС окончательно рухнет, отмечают Харченко и Гламаздин.
"Без ПП2, а он в этом проект был ключевым элементом, украинская ГТС имеет очень хорошую возможность сохранить свое значение важного канала транспортировки газа европейским потребителям", - отмечают эксперты.
Обе палаты американского парламента уже проголосовали, и число голосов "за" значительно превышает количество, необходимое для преодоления президентского вето, если оно вообще состоится, отмечают эксперты.
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Трампу вряд ли удастся ветировать санкции вопреки его угрозам.
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