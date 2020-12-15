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В Бразилии iPhone выпал из самолета и уцелел, сняв полет

15.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Бразилии iPhone выпал из самолета и уцелел, сняв полет

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  • 15.12.2020, 20:19
  • 1,904
В Бразилии iPhone выпал из самолета и уцелел, сняв полет
Фото: кадр из видео

Видеофакт.

В Бразилии во время съемки из самолета эколог и режиссер-документалист Эрнесто Галиотто уронил свой iPhone на землю. Телефон не только уцелел, но и заснял свой путь до земли. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на G1.

Документалист Эрнесто Галиотто решил снять на свой iPhone 6 виды природы с высоты птичьего полета. В какой-то момент мужчина выставил телефон в окно самолета и уронил его. Телефон пролетел 300 метров за 15 секунд и упал на пляже в 200 метрах от берега.

После падения пострадала только защитная пленка экрана. После падения iPhone еще полтора часа записывал видео. Когда Эрнесто Галиотто на следующее утро приехал за ним, то у аппарата оставалось еще 16% заряда.

Инцидент произошел во время пролета над Прайя-ду-Перо в районе озер Рио-де-Жанейро.

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