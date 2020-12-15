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Режим Лукашенко приостановил транзит нефтепродуктов через Клайпеду

15.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Режим Лукашенко приостановил транзит нефтепродуктов через Клайпеду

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  • 15.12.2020, 19:47
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Режим Лукашенко приостановил транзит нефтепродуктов через Клайпеду
фото: Reuters/Scanpix/LETA

Об этом сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta.

BNK (UK) Limited, британская «дочка» «Белорусской нефтяной компании», приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. Об этом сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta (KN).

В компании заявили, что все контракты сторон остаются в силе, но выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок.

Коммерческий KN Миндаугас Навикас заявил, что решение Беларуси принято не по экономическим, а политическим причинам, на которые компания никак не может повлиять. «С экономической точки зрения инфраструктура в Клайпеде наиболее выгодна для экспорта и импорта белорусских нефтепродуктов», — подчеркнул он.

Навикас заметил, что компания «с учетом неопределенности ситуации в Беларуси» сейчас ищет новые возможности для бизнеса.

За девять месяцев этого года Klaipedos nafta получила за перевалку нефтепродуктов €23,7 млн дохода (в 2019 году — €23,9 млн) и €6,7 млн скорректированной чистой прибыли.

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Об этом сообщило литовское госпредприятие Klaipedos nafta.
 
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