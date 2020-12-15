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Говорят, в этом году белорусы стали зарабатывать больше. А вы?

15.12.2020 20:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Национальный статистический комитет подсчитал реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе — октябре 2020 года к уровню января — октября 2019-го. По данным комитета, разница составила 104,6%, то есть в среднем мы стали получать на руки чуть больше. А как изменилась ваша зарплата?

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,9%», — говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Как изменилась зарплата за год?

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Национальный статистический комитет подсчитал реальные располагаемые денежные доходы белорусов в январе — октябре 2020 года к уровню января — октября 2019-го. По...
 
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