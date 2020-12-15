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Фотофакт. В Минске включили праздничную иллюминацию

15.12.2020 21:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 15 декабря в Минске включили праздничную подсветку, которая состоит более чем из 100 км иллюминационных линий, свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. мотивов, 300 конструкций и 64 объемных фигур.

Фотофакт. В Минске включили праздничную иллюминацию

«Вместе с включением иллюминации и елок сегодня начался новогодний марафон, — рассказывает агентству «Минск-Новости» заместитель начальника электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет» Игорь Пятигорец. — Наше предприятие готовилось к этому дню: создали новые световые фигуры, постарались по-новому обыграть традиционные площадки. Иллюминация будет работать с включения освещения до 00:00, а в предпраздничные дни — всю ночь».

У «Чижовка-Арены» появились светящиеся шары, которые в прошлом году радовали минчан на Октябрьской площади. Еще из новинок — яркая иллюминация на ул. Орловской в районе Дворца Независимости, на путепроводе развязки ул. Маяковского и Денисовской, на транспортном кольце в районе ул. Ванеева и пр. Рокоссовского, на пересечении ул. Шпилевского и Игуменского тракта, на развязке пр. Дзержинского и Жукова.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 15 декабря в Минске включили праздничную подсветку, которая состоит более чем из 100 км иллюминационных линий, свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. мотивов, 300...
 
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