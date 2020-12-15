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Названа ошибка, которую ежедневно допускают автомобилисты при запуске двигателя

15.12.2020 21:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названа ошибка, которую ежедневно допускают автомобилисты при запуске двигателя
Иллюстративное фото
Многие автомобилисты ежедневно допускают ошибку, когда стараются как можно быстрее завести двигатель машины, ведь в первые секунды после включения зажигания происходит настройка всей электроники автомобиля.

Моргающие лампочки на приборной панели сигнализируют, что электроника опрашивает датчики и по результатам выбирает один из предустановленных алгоритмов смесеобразования для запуска мотора при той или иной температуре.

Особенно важно следить за этим в зимнее время года, потому что от полученной информации о температуре воздуха зависит правильность приготовления топливной смеси.

Особенно важно следить за этим в зимнее время года, потому что от полученной информации о температуре воздуха зависит правильность приготовления топливной смеси.

Когда же водитель быстро переводит зажигание в рабочий режим, система выбирает усреднённые показатели, что может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор, а ежедневное повторение данной ошибки снижает его ресурс.
 
 
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В этом случае снижается ресурс одной из важнейших деталей машины.
 
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