Названа ошибка, которую ежедневно допускают автомобилисты при запуске двигателя

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Моргающие лампочки на приборной панели сигнализируют, что электроника опрашивает датчики и по результатам выбирает один из предустановленных алгоритмов смесеобразования для запуска мотора при той или иной температуре.Особенно важно следить за этим в зимнее время года, потому что от полученной информации о температуре воздуха зависит правильность приготовления топливной смеси.Особенно важно следить за этим в зимнее время года, потому что от полученной информации о температуре воздуха зависит правильность приготовления топливной смеси.Когда же водитель быстро переводит зажигание в рабочий режим, система выбирает усреднённые показатели, что может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор, а ежедневное повторение данной ошибки снижает его ресурс.