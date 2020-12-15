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Названа ошибка, которую ежедневно допускают автомобилисты при запуске двигателя
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Моргающие лампочки на приборной панели сигнализируют, что электроника опрашивает датчики и по результатам выбирает один из предустановленных алгоритмов смесеобразования для запуска мотора при той или иной температуре.
Особенно важно следить за этим в зимнее время года, потому что от полученной информации о температуре воздуха зависит правильность приготовления топливной смеси.
Особенно важно следить за этим в зимнее время года, потому что от полученной информации о температуре воздуха зависит правильность приготовления топливной смеси.
Когда же водитель быстро переводит зажигание в рабочий режим, система выбирает усреднённые показатели, что может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор, а ежедневное повторение данной ошибки снижает его ресурс.
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В этом случае снижается ресурс одной из важнейших деталей машины.
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