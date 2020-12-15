Белорусу дали три года за комментарий на YouTube

Источник материала: Onliner

В Беларуси продолжаются суды над людьми, оскорбившими силовиков. Сегодня очередной приговор был вынесен мужчине, который в июле этого года написал на YouTube комментарий, касающийся тогдашнего министра внутренних дел генерал-майора милиции Караева.

Что именно написал о Караеве обвиняемый, не сообщается, однако мужчина сделал это «с целью унижения его чести и достоинства в связи выполнением им служебных обязанностей по управлению ведомством в целом и подчиненными сотрудниками органов внутренних дел, руководствуясь низменными побуждениями, выразившимися в желании представить в унизительном положении в глазах широкой общественности», как формулируют представители суда.

На сайте суда указано, что ранее мужчина был судим. Сегодня его признали виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. На основании ст. 369 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.