«В повышении порога заинтересована одна сеть». Бизнес-союзы выступили против новой поправки в закон, касающейся ретейла

Источник материала: Onliner

В среду, 16 декабря, члены Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь планируют провести обсуждение проекта изменений в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания. Председатель постоянной комиссии по международным делам ППНС Андрей Савиных выступил с инициативой о повышении доли в товарообороте региона для ретейла с 20 до 25%. Бизнес-союзы высказались против этой поправки.

Подготовка проекта изменений в «Закон о государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» велась более года с активным участием экспертов от предпринимательского сообщества, однако представители бизнес-союзов утверждают, что не получили своевременной информации о том, что в парламент вносится предложение об изменении ключевой нормы закона, а процесс разработки проекта изменений был завершен без согласования с ними.

— У нашего союза масса вопросов с самому механизму появления такой поправки. Мы рассматривали изменения в закон и на ОКС, и на других совещаниях в МАРТ, все позиции и мнения были изложены.

Но ко второму чтению в парламенте, как черт из табакерки, от председателя комиссии по международным делам господина Савиных появляется эта поправка!

Лично я понимаю, что есть разные варианты лоббирования своих интересов. Иногда это лоббирование равно защите законных интересов бизнеса, которые не идут вразрез с интересами развития экономики страны, а иногда не вполне.

Мы просим: дайте внятное обоснование, расчеты, убедите нас в цифрах, что увеличение порога не несет опасности для экономики.

Господин Савиных в ответ на наш вопрос заявляет: дайте сами! Но ведь это он предлагает повысить порог, значит, на нем лежит обязательство оцифровки этой инициативы, — комментирует председатель РСПП Александр Швец.

По словам Швеца, в повышении порога заинтересована лишь одна сеть, в то же время игнорируются вопросы привлечения инвестиций, определения четких правил для инвесторов на этом рынке.