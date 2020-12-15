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Новое обвинение Статкевичу: грозит до 8 лет тюрьмы
15.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политзаключенному Николаю Статкевичу предъявлено новое обвинение: теперь срок его содержания под стражей может быть продлен. Прежняя статья не позволяла держать его в СИЗО больше чем полгода.
– Сёння Мікалаю «перапрад'явілі» абвінавачванне. «Дабавілі» (у каторы раз?) ч.2 арт. 293. Нібыта ён з Ціханоўскім і Севярынцам рыхтавалі масавыя беспарадкі. Папярэдні артыкул не дазваляў трымаць у СІЗА больш за шэсць месяцаў. Сёння — 198 дзён, як Мікалай Статкевіч за кратамі», —
Николай Статкевич был задержан 31 мая. Он стал фигурантом так называемого «дела Тихановского» и проходил по статье 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Часть 2 статьи 293 УК: участие в массовых беспорядках – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Предъявили новое обвинение и администратору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику – по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293.
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Прежняя статья не позволяла держать его в СИЗО больше чем полгода.
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